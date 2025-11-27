OLM Nature Escape „Hotelem Roku 2026” wg Gault&Millau! Poznaj idealne miejsce na zimowy reset w Alpach!

Ekohotel z architekturą inspirowaną naturą

Otwarty niespełna dwa lata temu OLM Nature Escape szybko zyskał uznanie, choć na początku intrygował nietypową, okrągłą formą architektoniczną. Dziś doskonale wpisuje się w malowniczy krajobraz Doliny Ahrntal, zachwyca dopracowaną ofertą kulinarną i imponującą samowystarczalnością energetyczną. Ten rozwój nie umknął ekspertom Gault&Millau.

Tytuł „Hotel Roku” wymaga znacznie więcej niż klasycznej gościnności. OLM Nature Escape to jednocześnie ekologiczna ostoja, designerski projekt, miejsce prawdziwego relaksu i centrum świadomej turystyki. Hotel jest w pełni neutralny pod względem emisji CO₂ i od początku posiada certyfikację GSTC. Cała energia wykorzystywana w obiekcie pochodzi z odnawialnych źródeł - fotowoltaiki, hydroenergii i geotermii. Dzięki 3 000 m² modułów fotowoltaicznych z 1 500 paneli, własnej instalacji solarnej i geotermalnej, OLM generuje większość swojej zielonej energii niezależnie. 870 kW ciepła wytwarzają 126 sond w połączeniu z 3 pompami ciepła, zapewniając przyjazne dla klimatu ogrzewanie całego budynku. Własne ujęcie wody gwarantuje dostęp do doskonałej jakości wody pitnej, dostępnej bezpłatnie w całym hotelu.

Strefa wellness, apartamenty i harmonia z naturą

Goście mogą korzystać z wyjątkowych stref wellness: naturalnego stawu kąpielowego w centralnej części hotelu, kompleksu basenów indoor-outdoor oraz strefy saun przeznaczonej wyłącznie dla dorosłych. Apartamenty, wykończone modrzewiowym drewnem, szkłem i naturalnymi materiałami, niemal stapiają wnętrze z otaczającą górską panoramą. Pobyt w OLM to prawdziwe zanurzenie w rytmie natury - każdy element przestrzeni, od zapachu drewna po miękkie światło wpadające przez panoramiczne okna, sprzyja wyciszeniu, zwolnieniu tempa i ponownemu odkryciu harmonii z otaczającym światem.

Koncept hotelu powstał dzięki współpracy rodzin Lechner i Carron oraz Thomasa Steinera i Andreasa Grubera, a codzienne funkcjonowanie zapewniają Astrid Hellweger (management) oraz Berni Aichner - twórca kulinarnego konceptu obiektu.

Kuchnia, która daje wolność i dba o planetę

W OLM Nature Escape posiłki stają się częścią prawdziwego doświadczenia wypoczynku. Hotel oferuje formułę „pokój ze śniadaniem”, ale wieczory pozostawia w pełni w gestii gości. Można skosztować lokalnych smaków podczas „dine around” w okolicznych restauracjach, samodzielnie gotować z produktów z hotelowego sklepiku albo wziąć udział w degustacjach i kolacjach przygotowanych przez szefa kuchni Berniego Aichnera w restauracji PRENN°. To właśnie tu goście spotykają się, by odpocząć, zjeść i celebrować chwile w wyjątkowej atmosferze stworzonej m.in. przez charakterystyczny, otwarty kominek.

Każdy posiłek w OLM opiera się na filozofii Slow Food, wyłącznie dobre, starannie wyselekcjonowane i najwyższej jakości produkty. To gwarancja smaku, jakości i świadomego podejścia do jedzenia, które idealnie wpisuje się w zimowy reset i pobyt w zgodzie z naturą.

Aktywny wypoczynek w sercu Dolomitów

Przerwa świąteczna i ferie zimowe to idealny moment, by oderwać się od codziennego zgiełku i zanurzyć w niezwykłej przyrodzie Dolomitów. Wokół OLM Eco Aparthotel czekają wysokie szczyty, malownicze doliny i niezliczone możliwości aktywnego wypoczynku, które pozwalają poczuć prawdziwy rytm natury. Zimą Valle Aurina przemienia się w krainę pełną przygód. Skiworld Ahrntal oferuje 86 km tras narciarskich, a malownicze trasy biegowe i panoramiczne wycieczki skiturowe pozwalają podziwiać alpejskie krajobrazy z zupełnie nowej perspektywy. Dla tych, którzy lubią emocje na świeżym powietrzu, przygotowano ekscytujące zjazdy na sankach i wiele innych zimowych atrakcji. To idealne miejsce na świąteczny wypoczynek, rodzinne ferie czy romantyczny weekend w górach. Latem dolina tętni innym życiem - 80 trzytysięczników, 400 km panoramicznych szlaków turystycznych, spektakularne trasy rowerowe i ponad 50 górskich schronisk zapraszają do pieszych i rowerowych przygód. Niezależnie od pory roku, OLM Nature Escape to miejsce, w którym natura, ruch i regeneracja łączą się w jedną, harmonijną całość - idealne na aktywny, a jednocześnie wyciszający urlop.

Nowy członek Vitalpina Hotels Südtirol

Dodatkowym wyróżnieniem jest fakt, że OLM Nature Escape dołączył do sieci Vitalpina Hotels Südtirol, skupiającej certyfikowane obiekty promujące zdrowy styl życia, świadome odżywianie, ruch i alpejskie wellness. Jak mówią członkowie sieci: „Żyjemy górami, kochamy naturę”. To nie tylko znak jakości, ale także zaproszenie do pełnego odprężenia - idealnego na zimowy urlop, ferie czy świąteczny wyjazd w alpejskim styl

