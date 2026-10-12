Pies i kot w podróży. Jak bezpiecznie i komfortowo przewozić swojego pupila pociągiem

POLREGIO ujawnia, że od początku roku sprzedano ponad 88,5 tys. biletów dla psów, choć wiele czworonogów podróżuje bezpłatnie.

Dowiedz się, kiedy Twój pupil potrzebuje biletu za 5,50 zł, a kiedy przysługuje mu darmowy przejazd, np. w transporterze lub jako psu asystującemu.

Poznaj kluczowe zasady podróżowania z psem, od wymaganego kagańca po miejsce w pociągu, by zapewnić sobie i pupilowi spokojną podróż bez niespodzianek.

Od początku 2026 roku pasażerowie POLREGIO kupili ponad 88,5 tys. biletów na przewóz psów. Rzeczywista liczba zwierząt zabieranych w podróż składami przewoźnika jest jednak wyższa, ponieważ bilet jest wymagany tylko w przypadku psów na smyczy, a dodatkowo na Pomorzu podróżny może bezpłatnie przewieźć jednego psa.

Bezpłatnie w transporterze, z biletem na smyczy

Za przewóz psa na smyczy obowiązuje stała opłata w wysokości 5,50 zł, niezależnie od długości pokonywanej trasy. Z obowiązku nabycia biletu są wyłączone osoby z niepełnosprawnościami lub o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujące z psem asystującym – warunkiem jest posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa oraz wyposażenie zwierzęcia w uprząż. Kosztu przewozu pupila nie ponoszą również podróżni mający pod opieką małe zwierzęta domowe – koty czy gryzonie – jeśli przebywają one w transporterach. To niezbędne rozwiązanie, które zabezpiecza przed wyrządzeniem szkody innym pasażerom i zniszczeniem wyposażenia pociągu.

Odpowiednie miejsca w pociągu i pomoc drużyny konduktorskiej

Pies przebywający w pociągu na smyczy powinien mieć założony kaganiec, a jego właściciel bądź opiekun posiadać aktualne zaświadczenie zwierzaka o szczepieniu przeciwko wściekliźnie. Miejscem przeznaczonym dla czworonoga jest podłoga – niedozwolone jest umieszczanie psów na fotelach.

Najwygodniejszym rozwiązaniem dla czworonożnych podróżnych są wagony bezprzedziałowe, które zapewniają większą przestrzeń i swobodę przemieszczania się. Przejazd w tej części pociągu odbywa się bez konieczności uzyskania aprobaty współpasażerów.

W wagonach przedziałowych, w przypadku zgłoszenia sprzeciwu przez współpasażerów, podróżny ze zwierzęciem ma obowiązek zmienić miejsce. W takiej sytuacji z pomocą przychodzi drużyna konduktorska, która wskazuje, gdzie można się przesiąść. Jeżeli zmiana miejsca okaże się niemożliwa, pasażer powinien opuścić pociąg na najbliższej stacji – zachowuje jednak prawo do pełnego zwrotu kosztów za niewykorzystaną część biletu. Konieczność zmiany miejsca lub opuszczenia składu nie dotyczy osób podróżujących z psem asystującym.

Szczegółowe zapisy dotyczące warunków przejazdu ze zwierzętami znajdują się w Regulaminie Przewozu POLREGIO zamieszczonym na stronie internetowej przewoźnika: https://polregio.pl/pl/dla-podroznych/pomoc/przepisy-taryfy-ulgi/.