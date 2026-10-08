Zdrowy i aktywny pupil jesienią. O czym warto pamiętać w codziennej opiece nad psem?

Jesień to czas, by kompleksowo zadbać o swojego pupila! Dostosuj jego dietę i aktywność do zmieniającej się pogody, zapewniając mu komfort w chłodniejsze dni.

Pamiętaj o codziennym ruchu, ochronie przed zimnem i precyzyjnym dopasowaniu porcji karmy do faktycznej aktywności psa, by uniknąć problemów z wagą.

Nie zapominaj o pielęgnacji sierści podczas sezonowego linienia i koniecznie chroń swojego czworonoga przed kleszczami, które jesienią wciąż stanowią realne zagrożenie!

Jesień nie musi oznaczać rezygnacji z aktywności. To jednak dobry moment, aby przyjrzeć się codziennym nawykom i dopasować je do aktualnych potrzeb czworonoga. Odpowiednie żywienie, ruch dostosowany do możliwości psa oraz regularna pielęgnacja pomagają zadbać o jego kondycję w chłodniejszych miesiącach. Warto przy tym pamiętać, że każdy pies może inaczej reagować na zmianę temperatury i codziennej rutyny.

Codzienny ruch także w pochmurne dni

Aktywność fizyczna jest naturalną potrzebą psa, podobnie jak poczucie bezpieczeństwa, towarzystwo i stymulacja umysłowa. Nawet gdy pogoda nie zachęca do wyjścia, warto pamiętać o codziennych spacerach oraz zabawach w domu. Rodzaj i intensywność ruchu należy dostosować do wieku, kondycji i zdrowia czworonoga. Seniorowi z chorobami stawów lepiej zaproponować spokojny spacer niż długotrwały bieg czy wymagającą wyprawę. Ostrożność jest potrzebna także w przypadku rosnących psów, szczególnie ras dużych i olbrzymich. Nadmierne forsowanie może obciążać ich rozwijający się układ ruchu.

Ochrona przed chłodem dopasowana do psa

Kiedy pogoda nas nie rozpieszcza, nie zapominajmy o ochronie psów przed zimnem i deszczem. Nie każdemu psu sierść zapewnia taką samą izolację. Zwierzęta o skąpym podszerstku mogą potrzebować dodatkowej ochrony przed niską temperaturą i deszczem. Dotyczy to również małych psów, które tracą ciepło stosunkowo szybko. Odpowiednio dobrane ubranko może w takich sytuacjach pomóc zapewnić komfort termiczny. Potrzebę jego używania warto oceniać indywidualnie, uwzględniając budowę psa, rodzaj sierści i warunki podczas spaceru.

Porcja karmy powinna nadążać za aktywnością

Właściwe żywienie dostarcza psu wszystkich niezbędnych składników odżywczych oraz energii w odpowiednich ilościach i proporcjach. Zarówno ich niedobór, jak i nadmiar mogą niekorzystnie wpływać na zdrowie. Gdy jesienią pies mniej się bawi i spędza mniej czasu na spacerach, jego zapotrzebowanie na energię może się zmniejszyć. Podawanie tej samej ilości kalorii co w okresie większej aktywności sprzyja wówczas nadmiernemu przybieraniu na wadze. Z kolei pies, który nadal intensywnie porusza się na dworze i przebywa w chłodzie, może potrzebować więcej energii. O wielkości porcji powinny zatem decydować rzeczywiste potrzeby zwierzęcia, a nie sama zmiana pory roku.

Podstawą prawidłowego żywienia psa jest kompletny i zbilansowany pokarm, który dostarcza wszystkich potrzebnych składników odżywczych. Dobrym rozwiązaniem są gotowe karmy pełnoporcjowe przeznaczone dla psów. Równie ważna jest ilość podawanego pokarmu. Jesienią nie powinniśmy automatycznie zwiększać porcji tylko dlatego, że zrobiło się chłodniej. Warto obserwować, czy pies nadal dużo się rusza, czy może spędza więcej czasu w domu, i uwzględniać te zmiany przy odmierzaniu posiłków. Dopasowanie żywienia do wieku, aktywności i indywidualnych potrzeb zwierzęcia pomaga dbać o jego prawidłową masę ciała i dobrą kondycję przez cały rok

– mówi Marzena Ignaczak, dyrektorka ds. kontaktów zewnętrznych w Mars Polska.

U psich seniorów warto szczególnie zadbać o dobór diety i utrzymanie prawidłowej masy ciała. Starsze zwierzęta częściej zmagają się z chorobami stawów, a chłodna i wilgotna pogoda może nasilać odczuwany przez nie dyskomfort. Nadmierna masa ciała, zwłaszcza w połączeniu z osłabieniem mięśni, dodatkowo obciąża układ ruchu. Konieczne jest więc, aby w pokarmie dla starszych czworonogów były obecne wszystkie niezbędne składniki odżywcze, ponieważ kompletne żywienie wspomagające funkcjonowanie całego organizmu, w tym stawów.

Jesienna zmiana sierści wymaga pielęgnacji

Sezonowe linienie jest naturalnym procesem i zwykle trwa kilka tygodni. W tym czasie warto regularnie wyczesywać psa szczotką dobraną do rodzaju jego sierści. Znaczenie ma również kompletna i zbilansowana dieta, dostarczająca wszystkich potrzebnych składników odżywczych. Nieprawidłowe żywienie i zbyt wysoka temperatura w domu mogą zaburzać wymianę sierści. Jeśli mimo odpowiedniej pielęgnacji, żywienia i warunków w otoczeniu linienie jest bardzo intensywne lub się przedłuża, należy skonsultować się z lekarzem weterynarii.

Kleszcze pozostają zagrożeniem

Jesienią nie należy zapominać o ochronie przed kleszczami. Można je spotkać nie tylko w lasach i na łąkach, ale także w miejskich parkach i na osiedlowych trawnikach. Pasożyty mogą przenosić groźne choroby, w tym babeszjozę, boreliozę czy anaplazmozę. Preparat ochronny warto dobrać w konsultacji z lekarzem weterynarii i stosować regularnie, zgodnie z zaleceniami oraz instrukcją producenta. Żaden środek nie zapewnia jednak stuprocentowej ochrony przed przyczepieniem się kleszcza, dlatego po każdym spacerze należy obejrzeć skórę i sierść psa. W przypadku znalezienia kleszcza trzeba go jak najszybciej prawidłowo usunąć, korzystając z odpowiedniego przyrządu. Nie należy go smarować ani szarpać przy usuwaniu. W razie trudności warto skorzystać z pomocy lekarza weterynarii.

Niezależnie od pogody jesień może być wspaniałym czasem dla psa i jego opiekuna. Odpowiednia troska o zdrowie, komfort i potrzeby czworonoga pozwala czerpać radość ze wspólnych chwil — zarówno w słoneczne, jak i chłodne, deszczowe dni.

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