Podróże kamperem czy relaks w duchu eko?

Jeśli nie masz planów na najbliższy weekend, to warto odwiedzić stolicę województwa świętokrzyskiego. W Targach Kielce odbędą się dwa premierowe wydarzenia, które mogą być odpowiedzią na twoje potrzeby turystyczne. W kieleckim ośrodku wystawienniczym odbędą się dedykowane karawaningowi targi Camper&Travel oraz targi Turystyki Zdrowotnej SlowTravel..

Agroturystyka, czyli wypoczynek w zgodzie z naturą

Rośnie nasza potrzeba kontaktu z naturą i świadomość ekologiczna, dlatego coraz chętniej wybieramy wieś na miejsce wypoczynku. Taki wybór deklarowało w 2023 r. ok. 20 proc. Polaków, czyli o 5 punktów procentowych więcej niż w 2020 r. Agroturystyka w Polsce dynamicznie się rozwija. W ostatnich latach systematycznie wzrasta liczba gospodarstw agroturystycznych w kraju (według danych GUS, w 2023 r. w Polsce zarejestrowanych ich było ponad 8 tys.). Co ciekawe, duże znaczenie dla rozwoju tej branży miała pandemia Covid-19. Po zniesieniu części obostrzeń zaczęliśmy szukać bezpieczniejszych form wypoczynku – z dala od tłumów, w ciszy, z własną kuchnią i przestrzenią wyłącznie dla siebie i bliskich.

Dokąd na wypoczynek?

Do miejsc z najlepiej rozwiniętą agroturystyką zalicza się Mazury, Kaszuby i Bieszczady. Bardzo dobre oceny ma także Świętokrzyskie. Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach podaje, że w woj. świętokrzyskim w 2023 r. działało 269 gospodarstw agroturystycznych, z czego najwięcej w powiecie kieleckim – 128. To skutek zwiększającej się liczby gospodarstw oraz różnorodności oferowanych usług. Właściciele gospodarstw coraz częściej inwestują w rozwój infrastruktury oraz poszerzają ofertę o dodatkowe atrakcje, takie jak warsztaty kulinarne, zajęcia rekreacyjne czy edukacyjne.​ Wiele gospodarstw oferuje gościom możliwość zakupu i zabrania do domu ekologicznych produktów spożywczych, zapewnia lepsze warunki, zdrową kuchnię czy ofertę Spa&Wellnes. Okazją do zapoznania się z bogatą ofertą świętokrzyskich gospodarstw, pensjonatów i uzdrowisk będą Targi Turystyki Zdrowotnej SlowTravel, które odbędą się 26 i 27 kwietnia - w Targach Kielce. To propozycja dla osób poszukujących inspiracji do zdrowego wypoczynku na wsi i najlepszych propozycji agroturystycznych w regionie. Prowadzone będą także prelekcje i warsztaty związane z turystyką zdrowotną. W trakcie wydarzenia odbędzie się Świętokrzyski Festiwal Wina i Produktów Regionalnych. To wyjątkowa okazja, by zasmakować w najlepszych produktach lokalnych.

Rośnie popularność karawaningu w Polsce

Podróżowanie bez konieczności rezerwowania hoteli i przygotowywania sztywnego planu podróży, możliwość zatrzymania się w lesie czy na wybrzeżu i spania „pod gwiazdami”– wszystko to daje poczucie swobody i kontaktu z naturą. Dla wielu karawaning to forma „cyfrowego detoksu”. W Polsce zarejestrowanych jest ok. 21 tys. kamperów i ok. 120 tys. przyczep kempingowych, powstaje coraz więcej kempingów, miejsc postojowych i punktów serwisowych dla kamperów. Wzrost popularności karawaningu oznacza też lepszą ofertę wynajmu i zakupu używanych kamperów. Po początkowej inwestycji w kampera lub przyczepę kempingową, podróże stają się tańsze – nie ma potrzeby opłacania noclegów, a posiłki można przygotowywać samodzielnie.

Podróżuj na własnych zasadach

Od 25 do 27 kwietnia br. wielbicieli karawaningu czeka nie lada wydarzenie. W Targach Kielce odbędą się Targi Camper&Travel. W halach wystawienniczych spotkają się pasjonaci tej formy podróżowania, firmy produkujące pojazdy i przyczepy, ale też sprzęt biwakowy, systemy multimedialne czy nawigacyjne. Nie zabraknie też wyjątkowych postaci! W zorganizowanej w ramach targów Strefie Podróżnika pojawią się osoby, które podróżują na własnych warunkach – w kamperach, na motocyklach czy w vanach i będą miały nam mnóstwo do opowiedzenia. To osoby, które pasję zamieniły w styl życia:

Adam Cieplak – Wyprawomaniak od lat dokumentuje swoje podróże po Polsce kamperem, odkrywa polskie miasta i dzielisię swoimi doświadczeniami z podróży,

– Wyprawomaniak od lat dokumentuje swoje podróże po Polsce kamperem, odkrywa polskie miasta i dzielisię swoimi doświadczeniami z podróży, Marek Suslik (White Wolf) – motocyklowy podróżnik, który zdobył Nordkapp zimą, przejechał Alaskę i Jakuck. Jego ekstremalne wyprawy przyniosły mu dwie nagrody podróżnicze Kolos,

– motocyklowy podróżnik, który zdobył Nordkapp zimą, przejechał Alaskę i Jakuck. Jego ekstremalne wyprawy przyniosły mu dwie nagrody podróżnicze Kolos, Jack&Dog – duet podróżniczy – człowiek i pies, który przemierzył 40 tys. km na motocyklu, odwiedzając 20 krajów Europy. Ich wspólne przygody są dowodem na to, że podróże z czworonożnym towarzyszem mogą być równie ekscytujące i pełne wyzwań.

Podczas Targów będzie można wziąć udział w prelekcjach i warsztatach, które pozwolą na zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej caravaningu. Wisienką na torcie będzie Zlot Karawaningowy Sabat. W programie znajdą się wycieczki po Kielcach i Chęcinach, zwiedzanie Zamku Chęcińskiego i ognisko. Więcej informacji znajdziesz na www.campertravel.pl.