Polski park rozrywki zasilany słońcem. Majaland stawia na energię odnawialną

Obecnie panele PV są już zainstalowane we wszystkich trzech parkach. W parku Majaland Kownaty do instalacji paneli wykorzystano grunt. Moc zainstalowana wynosi 1,5 MW, co docelowo pokryje około 75-90 proc. zapotrzebowania na energię elektryczną. Na tę chwilę działa już 1 MW - inwestycja oczekuje na pozwolenie do produkcji powyżej 1 MW. Majaland Kownaty będzie pierwszym parkiem rozrywki w Polsce niemal w całości zasilanym energią słoneczną. W Warszawie i w Gdańsku farmy fotowoltaiczne są ulokowano na zadaszeniu hal, w których znajduje się część atrakcji. Moc zainstalowana w przypadku każdej z nich wynosi 500 kW, co umożliwi pokrycie zapotrzebowanie na energię na poziomie 25-30 proc. - obydwa parki czekają właśnie na decyzję administracyjną w sprawie przyłączenia do sieci odbiorczej, jako prosument.

- Majaland to jedna z atrakcji turystycznych w Polsce, która już dziś korzysta i wytwarza znaczną część energii z odnawialnych źródeł. W celu zmniejszenia naszego wpływu na środowisko i działania w bardziej zrównoważony sposób, zainwestowaliśmy w panele fotowoltaiczne. Dzięki temu Majaland, jest nie tylko miejscem zabawy, ale także producentem zielonej energii. Każdy z trzech parków odwiedza około 300 000 gości rocznie, w tym wiele grup zorganizowanych i wycieczek szkolnych. Wszyscy mogą zobaczyć, jak w praktyce działają odnawialne źródła energii, produkujące dla nas najczystszą z energii. – mówi Żaneta Gutowska-Rukszan, Dyrektor Zarządzająca Majaland Polska.

ZOBACZ TEŻ: Miłosny list, woda, która zdrowia doda i wycieczka z widokami zapierającymi dech w piersi, czyli pomysł na jesienny weekend w Polsce

Wielki quiz wiedzy o tablicach rejestracyjnych. Wiesz skąd pochodzą? Pytanie 1 z 12 Skąd pochodzą tablice rejestracyjne zaczynające się od liter CT? Toruń Warszawa Poznań Dalej