Gdzie w Polsce straszy Duch Gór i gdzie można polatać na miotle? Co oznacza „madejowe łoże” i czego boją się diabły? Odpowiedzi na te i wiele więcej pytań można znaleźć w miejscach związanych z polskimi legendami. W kraju nie brakuje miejsc owianych tajemnicami. Ich odwiedzenie może być doskonałym pomysłem na jesienny wypad z deszczykiem. Dokąd najlepiej wybrać się w poszukiwaniach legend — szczególnie gdy zbliża się Halloween? Oto zestawienie najciekawszych kierunków przygotowane przez ekspertów magazynu Travelist.

Polskie legendy na trasie jesiennej podróży. Sprawdź tajemnicze miejsca w Polsce owiane magiczną historią

Park Legend w Nowej Słupi

Góry Świętokrzyskie to bez wątpienia najbardziej tajemnicze pasmo górskie w Polsce. Istnieje wiele podań mówiących chociażby o bywających w tej okolicy czarownicach. Ich miejscem spotkań miała być rzekomo Łysa Góra – która w średniowieczu prawdopodobnie była ośrodkiem kultu dawnych Słowian. To jednak tylko jeden z powodów, by odwiedzić to miejsce. Wybierając się w te okolice, nie można na pewno pominąć parku Legend w Nowej Słupi – nowości na turystycznej mapie Polski. Supernowoczesny obiekt, otwarty oficjalnie 16 września tego roku, przyciąga wielbicieli legend i dawnych wierzeń z całego kraju. Dowiemy się tu, skąd wzięło się „madejowe łoże”, jak wyglądały sabaty czarownic i czego tak naprawdę bały się diabły. W ramach biletu można korzystać z 11 multimedialnych sal poświęconych konkretnym legendom, wybrać się na film w kinie 5D, spróbować lotu na miotle z goglami VR czy wyszaleć się w sali edukacji i zabaw.

Karkonoskie Tajemnice w Karpaczu

Majestatyczne Karkonosze kryją w sobie wiele zarówno legendarnych opowieści, jak i historycznych zagadek. Dlatego będąc w Karpaczu, warto wraz z całą rodziną odwiedzić Karkonoskie Tajemnice – obiekt, który zwyciężył w plebiscycie National Geographic „7 Nowych Cudów Polski”. Wystawa ta powstała w miejscu znalezienia wiekowego kostura Ducha Gór, który szybko stał się lokalną atrakcją. Ta podziemna ekspozycja multimedialna przedstawia legendarny, dawny świat Karkonoszy oraz samego Ducha Gór, który sprawował nad nimi władzę. Odkryjemy tu m.in. opowieści na temat mieszkających w Karkonoszach zielarzy i poszukiwaczyminerałów, zobaczymy największą w Polsce rzeźbę Ducha Gór czy zwiedzimy wystawę, korzystając z multimedialnego tabletu z przewodnikiem w pięciu językach. Każdy może stworzyć własny wizerunek Ducha Gór, warzyć eliksiry, szukać kamienia filozoficznego czy rozpędzić chmury burzowe. Słowem: nie sposób się tu nudzić.

Dom Legend Toruńskich

Przy okazji city breaku w Toruniu bezsprzecznie warto wybrać się do Domu Legend Toruńskich. Można tu na własnej skórze doświadczyć historii związanych z dziejami miasta, ponieważ placówka organizuje pokazy na żywo. Każdy jest uczestnikiem przedstawienia i może wejść w interakcję z animatorami. To jednak nie jedyna atrakcja. Można zdecydować się też na zwiedzanie miasta z przewodnikiem, w trakcie którego usłyszymy legendy na temat tutejszych zabytków. Do wyboru są trzy warianty: spacer z historią i legendami, zwiedzanie z zagadką kryminalną czy rodzinna gra terenowa. Jedno jest pewne. Którąkolwiek opcję wybierzemy, czekają nas liczne atrakcje i zagadki dla każdego miłośnika tajemnic.

Centrum Baśni i Legend Kaliskich oraz Lokacji Miasta

Z historią Kalisza wiążą się aż cztery legendy, o których pisał Eligiusz Kor-Walczak w książce „Baśnie i legendy kaliskie”. To świetny powód, aby wybrać się do jednego z najstarszych polskich miast. Warto odwiedzić tu Centrum Baśni i Legend Kaliskich oraz Lokacji Miasta, aby poznać odkrycia archeologów i historyków czy zgłębić opowieści o pradawnych dziejach. Zobaczymy tu między innymi multimedialną prezentację, z której dowiemy się, jak wyglądał ten gród we wczesnym średniowieczu, jakie były najstarsze budowle miasta i co działo się na tych terenach w czasach Piastów. Sceny te ujrzymy także na muralu Damiana Kwiatkowskiegona murze nieopodal baszty. W Centrum poznamy także cztery kaliskie legendy. „Dorotka” i „Milczące żaby” są zaprezentowane między innymi poprzez rzeźby dr Jolanty Wdowczyk. Każdy, kto zakupi bilet, może również zwiedzić Skarbiec przy Narodowym Sanktuarium św. Józefa.

Dom Legend i Strachów w Jurze

Wartym odwiedzenia miejscem jest także Jura Krakowsko-Częstochowska. Ten region, poza niesamowitymi widokami i możliwością aktywnego spędzenia czasu: na spacerach czy wspinaczce, oferuje także wiele możliwości odkrywania tajemnic. Wiążą się z nim rozmaite historie: o czarownicach, strzygach czy diabełku z Góry Dębowej. A to zaledwie kilka z nich. Jednym z najsłynniejszych miejsc na jurze jest Ogrodzieniec, w którym króluje XII-wieczny zamek. Według wierzeń, jego zamożny, ale chciwy i okrutny właściciel Stanisław Warszycki wraca do swojego dawnego domu pod postacią czarnego psa. Ponadto, jak na wielu zamkach, tak i w Ogrodzieńcu podobno ukryty jest skarb. Posag córki właściciela (bo o nim mowa) czeka na śmiałka, który go w końcu odnajdzie. Głodni przygód mogą wybrać się do sąsiadującego z ruinami zamku Domu Legend i Strachów, gdzie przeniosą się w świat tutejszych baśni i legend. Poznamy tu wspomnianego upiornego psa, ale też m.in. Białą Damę czy będziemy otoczeni przez gigantyczne nietoperze. A to zaledwie część kompleksu rozrywkowego, w skład którego wchodzą także Park Miniatur, Park Doświadczeń Fizycznych i Park Rozrywki. To gwarancja doskonałej zabawy przez kilka godzin.

Park Tajemnicza Solina

Zestawienie zamyka park w malowniczych Bieszczadach. To miejsce pełne rozrywek dla całej rodziny. Znajdziemy tu m.in. grę terenową z nagrodami, spektakle i konkursy czy interaktywne atrakcje. Odwiedzający mogą tu spróbować swoich sił w Labiryncie Biesa, odwrócić bieg wody, zmierzyć się z czarami Błąda, przemierzając ścieżki w drzewach czy prześcignąć Czada na jednej z długich zjeżdżalni. Wyprawa to doskonała okazja, aby poznać tutejsze baśniowe postacie: Czady Górskie i Caryńskie, Rusałki, Olbrzymy i Czuhajstry oraz Biesy. Wszystkie je łączy jedno: tajemniczy klimat Bieszczadów. Warto jednak się pospieszyć, ponieważ atrakcja jest nieczynna zimą. Wycieczka śladami polskich legend może być ciekawym przeżyciem dla młodszych i starszych. Dobrze jest już wcześniej przygotować się na nią – na przykład poprzez wspólne czytanie, szukanie ciekawostek czy zgromadzenie pomocy w postaci obrazków, map czy filmów. Pomysłów na angażujący wyjazd jest sporo – wystarczy popuścić wodze fantazji

