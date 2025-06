Posłuchaj muzyki wśród widoków zapierających dech w piersiach. Jesienią 30. edycja festiwalu Sounds of Dolomites

Co roku, jesienią, region Trentino w Dolomitach staje się areną dla wyjątkowego wydarzenia — festiwalu Sounds of Dolomites. Od 1995 roku, bezpłatne koncerty plenerowe łączą miłośników muzyki z pięknem górskiej przyrody, a tegoroczna edycja świętuje jubileusz 30-lecia. Celem festiwalu jest zbliżenie słuchaczy do natury i uwrażliwienie na piękno oraz wartość górskiego krajobrazu.

Festiwal Sounds of Dolomites 2025

Sounds of Dolomites to nie tylko koncerty. To próba uchwycenia esencji Dolomitów – od szumu wiatru w koronach drzew, po echo odbijające się od skalnych ścian. To projekt, który ma na celu ukazanie harmonii między muzyką a otaczającym nas światem. Artyści współpracują z lokalnymi mieszkańcami, by wkomponować te naturalne dźwięki w swoje kompozycje. Wyobraź sobie skrzypce, których dźwięk splata się z szumem górskiego strumienia, albo fortepian, którego akordy odpowiadają echem od skalnych ścian. To nie jest zwykły koncert, to symfonia natury i sztuki.

Festiwal, który w tym roku potrwa od 27 sierpnia do 4 października, oferuje 18 bezpłatnych wydarzeń rozlokowanych w malowniczych zakątkach Trentino. Nie spodziewaj się jednak typowych koncertów. Sounds of Dolomites to raczej wędrówka z muzyką w tle, dialog między artystami, publicznością i naturą. To wspólna podróż w malowniczej przestrzeni Dolomitów, gdzie nuty muzyczne i słowa łączą się, wędrując w stronę szczytów tak jak publiczność i muzycy. Festiwal nie tylko promuje lokalną kulturę i sztukę, ale także zachęca do refleksji nad pięknem natury i jej znaczeniem w naszym życiu. W ramach Sounds of Dolomites organizowane są nie tylko koncerty, ale także warsztaty oraz wydarzenia edukacyjne, które przyciągają turystów oraz mieszkańców, oferując im możliwość zanurzenia się w dźwiękach Dolomitów. Tym samym Dolomity stają się nie tylko miejscem do podziwiania wspaniałych widoków, ale również przestrzenią, w której sztuka i natura współistnieją w harmonii.

Wybierając się na Sounds of Dolomites, warto pamiętać, że to nie tylko okazja do posłuchania muzyki, ale także do aktywnego spędzenia czasu na łonie natury. Większość koncertów odbywa się w miejscach, do których trzeba dojść pieszo, co stanowi dodatkową atrakcję dla miłośników górskich wędrówek. Warto więc zaopatrzyć się w wygodne buty, odpowiednią odzież i prowiant, by w pełni cieszyć się tym wyjątkowym doświadczeniem. Szczegółowy program znajduje się na stronie internetowej festiwalu — suonidelledolomiti.it.

