Południowy Tyrol latem. Co warto zobaczyć poza utartym szlakiem? Odkryj Dolomity, urokliwe miasteczka i malownicze krajobrazy

Południowy Tyrol poza szlakiem to zaproszenie do odkrywania miejsc, które nie od razu rzucają się w oczy, ale na długo pozostają w pamięci. Spokojne doliny, lodowcowe jeziora, średniowieczne miasta i szlaki biegnące przez kosmiczne krajobrazy czekają na tych, którzy pragną zejść z utartych ścieżek i doświadczyć autentycznego oblicza alpejskiej krainy. Wybierając mniej popularne miejsca, wspieramy zrównoważoną turystykę i przyczyniamy się do ochrony unikalnej przyrody Południowego Tyrolu.

Południowy Tyrol latem. Co zobaczyć? Atrakcje dla miłośników przyrody i lokalnych trunków

Park Fanes-Sennes-Prags/Fanes-Senes-Braies to prawdziwy raj dla miłośników przyrody. W jego sercu, wśród wapiennych formacji i rozległych hal płaskowyżu Fanes, lśni alpejskie jezioro Grünsee /Lè Vert. To miejsce urzeka spokojem i ciszą, pozwalając na chwilę oderwać się od codziennego pośpiechu. Po relaksującym spacerze wokół jeziora warto odwiedzić schronisko Lavarella i tamtejszy browar, gdzie z lokalnych składników i krystalicznej wody z Dolomitów powstaje wyjątkowe piwo, warzone na wysokości 2050 m n.p.m.

Dla rodzin z małymi dziećmi idealnym miejscem jest dolina Mühlwald/Selva dei Molini, gdzie na wysokości 1857 m leży Neves-Stausee/Lago di Neves. Ten sztuczny zbiornik wodny otoczony jest 4-kilometrową trasą spacerową, przystosowaną do pokonania nawet z wózkiem. Natomiast turyści szukający górskich wyzwań mogą wyruszyć z okolic jeziora na szlak Neveser Höhenweg/Alta Via di Neves. Prowadzi on przez wysokogórski teren z morenami polodowcowymi i widokami na masyw Alp Zillertalskich, umożliwiając podziwianie szczytów takich jak Weißzint/Punta Bianca, Möseler/Grande Mesule i Turnerkamp/Cima di Campo. Trasa łączy dwa schroniska: Edelraut Hütte/Ponte di Ghiaccio i Chemnitzer Hütte/Giovanni Porro, a jej pokonanie wymaga dobrej kondycji i doświadczenia w górskich wędrówkach.

Trekkingi i wodospady w Aplach

Dolina Ridnauntal/Val Ridanna zaprasza na wędrówkę trasą Seven Lakes Hike Tour, która oferuje niezapomniane widoki na wysokogórskie jeziora, polodowcowe formacje i przełęcze w paśmie południowych Alp Sztubajskich. Szlak ten, z różnicą wysokości wynoszącą około 1400 metrów, polecany jest osobom z dobrą kondycją i doświadczeniem w długodystansowych wędrówkach. Dla wytrwałych wędrowców nagrodą będzie możliwość poszerzenia trasy o krótki odcinek prowadzący do jeziora Pfurnsee – siódmego i najwyżej położonego na trasie.

W pobliskiej dolinie Ahrntal / Valle Aurina warto odwiedzić Reinbach-Wasserfälle – trzy kaskadowe wodospady, do których prowadzi wygodny i dobrze przygotowany szlak. Dodatkową atrakcją, szczególnie dla rodzin z dziećmi, jest Fly-Line – zjeżdżalnia linowa z łagodnym spadkiem, która umożliwia panoramiczny zjazd wzdłuż wodospadów, dając poczucie powolnego lotu w koronach drzew.

i Autor: Materiały prasowe, Alex Moling

Urokliwe doliny i zabytkowe miasteczka

Południowy Tyrol to nie tylko góry, ale także malownicze doliny i urokliwe miasteczka z bogatą historią. Dolina Langtaufers/Vallelunga, położona w północno-zachodniej części regionu, to rolnicza kraina, w której dominują niewielkie osady, pastwiska i tradycyjne gospodarstwa. Po intensywnych górskich wędrówkach warto wybrać się na spacer łagodną trasą do pastwiska Melager Alm w miejscowości Melag/Melago – idealną dla rodzin z dziećmi, nawet z wózkiem. Ze szlaku rozpościera się wspaniała panorama na lodowce Alp Ötztalskich.

Taufers / Tubre, najbardziej na zachód wysunięta miejscowość w dolinie Münstertal/Val Monastero, skrywa wielowiekową historię. Urokliwa romańska zabudowa, liczne kaplice i pozostałości po średniowiecznych zamkach tworzą niepowtarzalny klimat tego miejsca. W okolicy znajduje się również benedyktyński klasztor St. Johann in Müstair – obiekt wpisany na listę UNESCO i będący częścią transgranicznego szlaku Stairways to Heaven.

Południowy Tyrol latem. Dolomity z innej perspektywy

Doświadczeni turyści mogą spróbować swoich sił na wymagającym, panoramicznym szlaku z Colfosco przez Sassongher i płaskowyż Gherdenacia do La Villa, prowadzącym przez obszar chroniony Puez-Geisler Naturpark/Parco Naturale Puez-Odle w regionie Alta Badia. Podejście na szczyt Sassongher zabezpieczone jest stalowymi linami (via ferrata) i wymaga dobrej kondycji fizycznej, ale nagrodą za wysiłek są rozległe widoki na Dolomity i dziewicza przyroda.

Po górskich wędrówkach warto spojrzeć w niebo w pierwszej w Europie wiosce gwiazd, położonej w miejscowościach Gummer / San Valentino in Campo i Steinegg/Collepietra (w dolinie Eggental/Val d’Ega, nieopodal Bolzano/Bozen). Kompleks ten obejmuje planetarium, obserwatorium, ścieżkę astronomiczną oraz pokoje noclegowe z teleskopami. Dodatkową atrakcją jest restauracja gourmet Astra w Steinegg/Collepietra, prowadzona przez utytułowanego szefa kuchni Gregora Eschgfällera, gdzie tradycja spotyka się z innowacją, a wykwintne składniki i oryginalne dodatki nadają kuchni wyjątkowy charakter.

Skarby historii i natury

Glurns/Glorenza, najmniejsze miasto regionu (w dolinie Vinschgau/Val Venosta), zachwyca doskonale zachowaną średniowieczną zabudową i otaczającym je pierścieniem murów miejskich. Jednym z najciekawszych punktów jest wieża Flurin, która przez wieki pełniła funkcję więzienia, sądu i centrum administracyjnego doliny. Dziś mieści się tu restauracja prowadzona przez historyka Thomasa Ortlera, który odrestaurował i otworzył dla gości przestrzeń, w której historia jest obecna na każdym kroku.

Bletterbachschlucht, wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO wąwóz, to najważniejszy geopark w Południowym Tyrolu. W tym alpejskim kanionie można poczuć imponującą, 40-milionową historię geologiczną Dolomitów. Co ciekawe, w ramach przygotowań do misji kosmicznych trenowała tu astronautka Samantha Cristoforetti – miejsce to uchodzi bowiem za jedno z najlepiej zachowanych naturalnych archiwów Ziemi.

ZOBACZ TEŻ: Dolina Stubai. Co jeść w Tyrolu? Austriackie przysmaki, których musisz spróbować