Poznaj wilczy świat

Poszukiwacze przygód, entuzjaści outdooru i miłośnicy wysokiej jakości oraz najlepszych technologii z pewnością docenią nie tylko produkty niemieckiej marki, ale także idee przyświecające jej działaniom. Jack Wolfskin to brand, który łączy powyższe cechy, jednocześnie nie zapominając o realnych działaniach prośrodowiskowych, które są nieodłącznym elementem DNA marki. Ponad 40 lat istnienia pozwoliło zbudować tradycję, społeczność wiernych konsumentów i zebrać nieocenione doświadczenie.

W ramach prowadzonej kampanii „We Live to Discover” brand inspiruje do…odkrywania! Siebie, świata i środowiska! Zachęca do spędzania czasu w outdoorze – do każdej aktywności na świeżym powietrzu, która pomaga tworzyć nowe doświadczenia i dystansować się od pędu codzienności. Inspirując do wyjścia z domu i otwarcia się na poszukiwanie nowych wrażeń, niekoniecznie tylko tych ekstremalnych, marka chce zachęcać także do prośrodowiskowej postawy i odpowiedzialnych decyzji zakupowych.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży akcesoriów i ubrań outdoorowych, Jack Wolfskin oferuje wysokiej jakości produkty powstałe w procesie zrównoważonej produkcji, a jednocześnie zgodne z trendami i najnowszymi innowacjami. Marka stawia na pierwszym miejscu wytrzymałość swoich produktów w każdych warunkach, dlatego poddaje je szeregowi testów. W myśl hasła „Engineered in Germany. Proven in the Wild” cały asortyment marki jest precyzyjnie projektowany, a następnie testowany w outdoorze. Wycieczki górskie, przejażdżki rowerowe czy spacery z psem – produkty Jack Wolfskin sprawdzą się w każdej formie aktywności fizycznej i będą gwarantem wyjątkowych przeżyć.

Mając na uwadze troskę o środowisko, tak bliskie dzikiej naturze marki, Jack Wolfskin angażuje do współpracy osoby i organizacje, które także cenią sobie ekologiczne podejście do życia i troskę o otoczenie. W związku z tym do wilczej rodziny od 2017 r. należy Martyna Wojciechowska, która jest oficjalną ambasadorką i twarzą marki, a także Stowarzyszenie dla Natury „Wilk”, planując jednocześnie kolejne wspólne inicjatywy.

Jack Wolfskin to więcej niż marka outdoorowa. To grupa miłośników przyrody, która zaprasza do dołączenia do wilczej rodziny odkrycia w sobie nowych pasji w duchu filozofii „reWilding”. Kierując się dobrem natury i promując aktywność fizyczną dopasowaną do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego z nas, Jack Wolfskin to silnie zakorzeniony w świadomości konsumentów brand. Wypatrujcie ich nadchodzących działań i aktywacji.

i Autor: Materiały prasowe Jack Wolfskin