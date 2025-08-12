Światło, kolor, czekolada: wystawa Pawła Bownika pt. “Motywy” w muzeum Fabryka Czekolady E.Wedel

“Motywy” to dziewięć wyjątkowych fotografii, które pokazują, że opakowanie może być czymś więcej, niż tylko oprawą dla słodyczy. Autor wskazuje na to, że nawet z codzienności można wyciągnąć coś artystycznie eterycznego. W pracach Bownika – jednego z najciekawszych polskich fotografów współczesnych – papier, szkło i lustro zamieniają się w scenografię dla gry światła i koloru. Abstrakcyjne kompozycje, zbudowane wyłącznie z form i barw, nawiązują do wizualnego języka marki i przywodzą na myśl dawne i współczesne grafiki tworzone na potrzeby produktów E.Wedel. Bownik interpretuje je na nowo: bez dosłowności, z wykorzystaniem innego medium i świeżego języka wizualnego.

– To co jest interesujące w tworzeniu fotografii, to nie rola dokumentacyjna, ale zdolność do nadawania rzeczywistości określonego kształtu, zmieniania znaczeń. W fotografii szczególnie silnie oddziałuje iluzja - napięcie między tym, co rozpoznawalne, a tym co nie poddaje się przedstawieniu. Motywem, który stałe powraca w mojej praktyce, jest ruch pomiędzy abstrakcją a realnością: najpierw próba przekształcenia w formę wizualną tego, co było jedynie ideą, a następnie odwrócenie tego procesu - stopniowe wycofanie realności w stronę abstrakcji – podkreśla Paweł Bownik, twórca wystawy „Motywy”.

Wystawa to hołd dla tradycji marki E.Wedel, która od początku XX wieku zapraszała artystów do współtworzenia swojego wizerunku. Dziś ta historia zyskuje nowy rozdział, ponieważ fotografie Bownika wzbogacą dodatkowo stałą kolekcję dzieł sztuki Lotte Wedel i będą dowodem, że czekolada może nie tylko smakować, ale także inspirować wyobraźnię.

– Wystawa Pawła Bownika jest dla nas symbolicznym momentem: pokazujemy, że marka E.Wedel nie tylko od lat tworzy smaki, ale też nieprzerwanie jest blisko artystów. Jesteśmy dumni, że muzeum Fabryka Czekolady E.Wedel stało się kolejną platformą do popularyzowania sztuki współczesnej i już planujemy kolejne wystawy czasowe. Zależy nam, aby w przestrzeni wystawienniczej mieszać różne światy i porządki, tak aby z połączenia czekolady, historii i sztuki wyłoniło się coś interesującego i sensualnego. – mówi Robert Zydel, dyrektor muzeum Fabryka Czekolady E.Wedel.

„Motywy” będzie można oglądać od 17 lipca do 30 października 2025 roku w wyjątkowej przestrzeni muzeum – w surowym, betonowym wnętrzu, gdzie delikatne formy i kolory fotografii wybrzmią jeszcze mocniej. Każdy z dziewięciu kadrów to zaproszenie do osobistej podróży – do świata skojarzeń, wspomnień i tego, co zwykle ukryte pod papierkiem znanej nam od lat czekolady.

Szczegóły wystawy:

Wystawa czynna: od 17 lipca do 30 października 2025, muzeum Fabryka Czekolady E.Wedel, al. Emila Wedla 5, Warszawa.

Kuratorka wystawy: Anna Grochowiak

Produkcja: WWAA