Warszawskie Bielany ponownie rozbłysną świętami

Święta to z wielu powodów wyjątkowy czas. Kojarzą się z rodzinnymi spotkaniami, prezentami i pięknie przystrojonymi ulicami. Wielu mieszkańców Bielan z niecierpliwością wypatruje jeden z domów przy ul. Przybyszewskiego, który co roku jest dekorowany świątecznymi ozdobami. Imponujące ozdoby w postaci Mikołaja, śnieżynki, renifera czy świecącego bałwana, wzbudzają ogromne zainteresowanie warszawiaków, którzy przyjeżdżają obejrzeć ten jeden dom nawet z odległych dzielnic.

Świąteczne akcenty także przed Galerią Młociny

Będąc już na rozświetlonych lampkami Bielanach, warto zajrzeć do największego w tej części Warszawy centrum handlowego. W Galerii Młociny od początku listopada panuje świąteczny klimat. Przed wejściem klienci mogą podziwiać fantastyczne iluminacje podsycające świąteczną atmosferę. To jednak nie wszystko. Za zakupy w Galerii Młociny można dostać bilety do Ogrodu Świateł Lumagica, który w zeszłym roku przyciągnął aż 100 tysięcy oglądających.

Wystawa iluminacji Lumagica po raz kolejny zamieni Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego w kolorową krainę zachwytów. To wyjątkowe miejsce zabierze odwiedzających w świat czterech żywiołów: ognia, wody, powietrza i ziemi. W tym sezonie na rodziny z dziećmi czeka również edukacyjna gra terenowa, podczas której najmłodsi odkryją wiele fascynujących tajemnic przyrody. Przy tym będą musieli ruszyć nie tylko głową podczas rozwiązywania łamigłówek, ale także resztą ciała z uwagi na zadania ruchowe.

–Wiele osób poszukuje miejsc, które już w listopadzie pozwalają poczuć klimat nadchodzących świąt. Co roku chcemy dzielić się świątecznym nastrojem z gośćmi Galerii Młociny – mówi Kamila Kiersikowska, Dyrektor Galerii Młociny i dodaje: – A jeżeli komuś spodobają się nasze iluminacje świetlne, to z pewnością pokocha wystawę Lumagica w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Dlatego postanowiliśmy, że w naszej akcji do zdobycia będą bilety do tego wyjątkowego miejsca.

Jak zdobyć bilety?

Wystarczy zrobić zakupy na minimum 250 zł w co najmniej dwóch różnych sklepach w Galerii Młociny i zarejestrować paragony w aplikacji Kupujesz i Masz a następnie odebrać nagrodę w punkcie akcji otwartym od poniedziałku do soboty w godzinach 14:00-20:00. Za zakupy na minimum 100zł, czekają McFlurry. Każdy uczestnik może odebrać maksymalnie 3 nagrody – 2 bilety i 1 nagrodę pocieszenia.

