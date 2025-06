Wyjątkowe święto w czerwcu. Jak obchodzi się Dzień Ojca w Polsce i na świecie? Poznaj ważne daty

Historia Dnia Ojca

Historia Dnia Ojca ma swoje korzenie w Stanach Zjednoczonych. To tam, w 1910 roku, Sonora Smart Dodd, zainspirowana sukcesem Dnia Matki, postanowiła uhonorować swojego ojca, Williama Smarta, weterana wojny secesyjnej, który samotnie wychowywał ją i jej pięcioro rodzeństwa. Uważała, że ojcowie zasługują na równie szczególne uznanie za ich trud i poświęcenie. Pierwsze obchody miały miejsce 19 czerwca w Spokane w stanie Waszyngton. Choć początkowo święto nie zyskało ogólnokrajowej popularności, to z czasem, dzięki staraniom kolejnych prezydentów, Dzień Ojca na stałe wpisał się w amerykański kalendarz.

Dzień Ojca w Polsce. Od kiedy jest obchodzony?

W Polsce Dzień Ojca obchodzony jest od 1965 roku. Choć przez lata nie dorównywał popularnością Dniu Matki, to z roku na rok zyskuje coraz większe znaczenie, odzwierciedlając zmieniającą się rolę ojca w rodzinie. 23 czerwca to dzień, w którym dzieci, zarówno te małe, jak i dorosłe, składają życzenia swoim ojcom, wręczają im prezenty i spędzają z nimi czas. W przedszkolach i szkołach organizowane są uroczystości, podczas których dzieci prezentują swoje umiejętności artystyczne, dedykując występy swoim tatom.

Dzień Ojca na świecie

Podczas gdy w Polsce Dzień Ojca ma swoją stałą datę, w wielu innych krajach święto to obchodzone jest w różnych terminach. W niektórych miejscach data ta związana jest z tradycją religijną, w innych z historycznymi wydarzeniami. W krajach katolickich, takich jak Włochy, Hiszpania i Portugalia, Dzień Ojca obchodzony jest 19 marca, w dzień świętego Józefa, patrona ojców i rodzin. To dzień pełen religijnych uroczystości, rodzinnych spotkań i tradycyjnych potraw.W Danii Dzień Ojca obchodzony jest 5 czerwca, natomiast w pozostałych krajach skandynawskich, takich jak Finlandia, Norwegia i Szwecja, święto to przypada na drugą niedzielę listopada. To czas, gdy rodziny spędzają razem czas, często w domowym zaciszu, delektując się tradycyjnymi potrawami i wręczając ojcom drobne upominki. W wielu krajach europejskich, takich jak Litwa (pierwsza niedziela czerwca), Austria (druga niedziela czerwca), Turcja, Francja, Wielka Brytania i Ukraina (trzecia niedziela czerwca), Dzień Ojca obchodzony jest w czerwcu. To czas, gdy organizowane są pikniki rodzinne, imprezy plenerowe i różnego rodzaju atrakcje dla dzieci i dorosłych.

