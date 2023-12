Tegoroczne wakacje były rekordowe, jeśli chodzi o polskich turystów w Czechach. W trzecim kwartale 2023 roku, nasi rodacy pierwszy raz wyprzedzili Słowaków i znaleźli się na drugim miejscu wśród zagranicznych gości. Na pierwszym miejscu zestawienia są Niemcy. Z danych CzechTourism wynika, że od lipca do września 286 118 Polaków odwiedziło Czechy, choć jak zaznacza Ivana Bílkova – dyrektorka przedstawicielstwa zagranicznego CzechTourism w Polsce z działalnością na Litwie i Łotwie, trudno jest podać dokładną liczbę, ponieważ wielu naszych rodaków nocuje w Polsce, ale korzysta z atrakcji po czeskiej stronie granicy. Najczęściej odwiedzanym przez nas miastem jest Praga i słusznie, bo to piękne miasto, jednak nasi południowi sąsiedzi mają do zaoferowania znacznie więcej. Właśnie rusza sezon zimowy, ale stoki narciarskie to nie jedyne atrakcje.

Zimowe atrakcje w Czechach. Gdzie warto pojechać na narty i nie tylko? Oto lista miejsc

CzechTourism na mapie zimowych atrakcji w sezonie 2023/2024 umieściło klimatyczne, bajkowe miejscowości z dobrze przygotowaną narciarską infrastrukturą. Jeśli zależy nam, na bliskości Polski możemy postawić na kurort Dolní Morava. Nowoczesny i największy ośrodek narciarski położony około 50 km od Kłodzka. Odrodek słynie z doskonale przygotowanych tras narciarskich zarówno dla zaprawionych w bojach, jak i tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z zimowymi sportami. Oprócz szusowania coś dla siebie znajdą tu fani spacerów. Znajduje się tu ścieżka w chmurach, a także najdłuższy na świecie most wiszący Sky Bridge 721. Kolejną miejscowością wartą uwagi są Rokytnice nad Jizerou. Czarujące górskie miasteczko i ośrodek narciarski niedaleko Jakuszyc. A gdy zmęczymy się już szaleństwem na stoku, można wyruszyć na zwiedzanie okolicznych atrakcji takich secesyjny budynek ratusza, drewniane ludowe chałupy czy opuszczone zakłady przemysłowe oraz liczne kapliczki. Zimą warto sprawdzić także malutką, ale urokliwą wioskę narciarską Malá Úpa. Miejscowość położona w pobliżu Śnieżki z dobrą infrastrukturą narciarską i lokalnym browarem. Z kolei po południowej stronie Śnieżki znajduje się Černá Hora-Pec. Sporych rozmiarów kurort narciarski łączący aż sześć ośrodków, między którymi kursuje skibus. Tutaj znajduje się także najwięcej atrakcji. Oprócz licznych tras o różnym stopniu trudności możemy skorzystać z uroków miejscowości położnej w dolinie rzeki Upy, wzdłuż której znajdują się budynki zabytkowych hoteli i XIX wiecznych fabryk. Nie brakuje tu także punktów uzdrowiskowych i restauracji z lokalną kuchnią.

Narty w Czechach sezon 2023/2024. Jakie są ceny karnetów?

Wśród wymienionych wyżej kurortów najtaniej w tym sezonie będzie w Dolní Morava. W tym sezonie za jednodniowy karnet kupiony online zapłacimy od 690 CZK (około 122 zł). Dzieci do lat 9 nie płacą. Jednak za nocleg w Wellness Hotel Vista zapłacimy od 4284,28 CZK (około 757 zł). Najdroższy jednodniowy karnet kupimy w Rokytnice nad Jizerou — od 1290 CZK (około 228 zł). Jednak tutaj zdecydowanie mniej wydamy na nocleg np. w Hotelu Štumpovka — od 2300 CZK (około 406 zł). Natomiast jednodniowy karnet w kurorcie Malá Úpa to wydatek od 950 CZK (około 168 zł), nocleg w hotelu Pomezní bouda – od 1150 CZK (około 203 zł). W ośordku Černá Hora-Pec za jednodniowy karnet zapłacimy od 980 CZK (około 173 zł), a nocleg znajdziemy w cenie od 750 CZK (około 132 zł).

