Ten krzew w PRL-u miał każdy działkowicz. Kwitnie piękniej od hortensji i pachnie niczym waniliowy budyń. Posadź go w ogrodzie, a będziesz cieszyć się kwiatami do później jesieni

Serial „1670” to hitowy serial platformy Netflix. Widzowie oszaleli na punkcie produkcji, która w satyryczny sposób opisuje polską szlachtę połowy XVII wieku. Pierwszy sezon miał premierę 13 grudnia 2023 roku, a jego eksplodująca popularność i entuzjastyczny odbiór widzów sprawił, że tytuł utrzymywał się na liście TOP 10 w Polsce przez 11 tygodni. W tym roku na platformie pojawi się kolejny sezon, a Netflix zapowiedział, że nie będzie ostatni.

1670 - kiedy będzie drugi sezon serialu? Netflix potwierdza także trzeci sezon i podaje datę

Drugi sezon serialu „1670” będzie można obejrzeć na platformie Netflix jesienią 2025 roku. Konkretna data nie jest jeszcze znana, ale wiadomo za to, że drugi sezon nie będzie ostatnim. 1 kwietnia platforma poinformowała o tym, że powstanie także 3 sezon. Choć niektórzy fani traktują zapowiedź jako primaaprilisowy żart, to raczej jest to prawdziwa informacja. Jak podaje „gazeta.pl”, z dokumentacji PISF wynika, że producenci złożyli wniosek o zwrot części kosztów w ramach ustawy o wspieraniu polskiej produkcji audiowizualnej i uzyskali pozytywną odpowiedź. Netflix podaje, że trzeci sezon będzie można obejrzeć w 2026 roku. Natomiast w drugim sezonie serialowa Adamczycha będzie przedstawiona inaczej niż w pierwszym. Błoto i szarość, które towarzyszyły bohaterom — znikną. Do wsi zawita lato w pełnej krasie. W zapowiedzi drugiego sezonu czytamy:

Gdy lato w Adamczysze trwa w najlepsze, Jan Paweł podejmuje decyzje o zorganizowaniu dużego wydarzenia, które ma zapewnić mu objęcie ważnego politycznego stanowiska. Zaplanowanie masowej imprezy okazuje się jednak trudniejsze, niż przypuszczał.

Zdjęcia zagranicznych wakacji Jana Pawła (Bartłomiej Topa) były kręcone w Chorwacji. Pozostałe sceny drugiego sezonu, podobnie jak pierwszego, kręcono w skansenie w Kolbuszowej na Podkarpaciu. W sierpniu 2024 roku część skansenu była niedostępna dla zwiedzających. Ekipa filmowa mocno pilnowała, by nikt nieproszony nie pojawił się na planie. Z oddali można było jednak dostrzec, że w Adamczysze odbędą się Dożynki Królewskie.

ZOBACZ TEŻ: Historia, która wstrząsnęła światem. Nowy serial oparty na prawdziwych wydarzeniach z gwiazdorską obsadą. Kiedy premiera „Lockerbie: W poszukiwaniu prawdy”?