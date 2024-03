Jest już pierwsza możliwa data kiedy, 2. sezon „1670” pojawi się na platformie Netflix. Serial szturmem zdobył rzeszę fanów, którzy organizują np. „Żniwa w Adamczysze” i niemal natychmiast po premierze seriali w grudniu 2023 postulowali kontynuację. Produkcja została także doceniona przez branżę filmową — Polska Akademia Filmowa uznała „1670” za najlepszy filmowy serial fabularny, nagradzając go statuetką Orła.

1670 drugi sezon. Netflix podał datę, kiedy będzie można obejrzeć kontynuację hitowego serialu

„1670”, to komediowa opowieść o szlachcicu z ambicją zapisania się na kartach historii jako największy Jan Paweł w historii Polski — nie tylko podbił serca widzów i krytyków, ale też stał się popkulturowym fenomenem na skalę kraju.

- Od chwili przeczytania pierwszych stron scenariusza Jakuba Rużyłły wiedzieliśmy, że mamy do czynienia z czymś wyjątkowym. Zespół utalentowanej obsady i twórców, na czele z duetem reżyserskim Macieja Buchwalda i Kordiana Kądzieli, stworzył serial niezwykle oryginalny i rezonujący z poczuciem humoru Polaków. Fakt, że cytaty z serialu na stałe weszły do naszego języka, jest najbardziej wymiernym dowodem fenomenu produkcji i ogromnej sympatii widzów. Cieszymy, że możemy oficjalnie potwierdzić to, na co czekają fani i ogłosić rozpoczęcie prac nad kolejnym sezonem produkcji – mówi Kuba Razowski, Netflix Series Manager, CEE

Premiera pierwszego sezonu 1670 miała miejsce 13 grudnia 2023 roku, a jego eksplodująca popularność i entuzjastyczny odbiór widzów sprawił, że tytuł utrzymywał się na liście TOP 10 w Polsce przez 11 tygodni. Premiera drugiego sezonu zaplanowana jest na 2025 r.

ZOBACZ TEŻ: Wednesday 2. sezon. Aktorzy wracają na plan. Jenna Ortega ujawnia co wydarzy się w kolejnym sezonie serialu Netflixa

Quiz: Miś czy Rozmowy Kontrolowane? Z którego filmu pochodzi ten cytat? Trudny test dla miłośników kultowych komedii Pytanie 1 z 10 „Żyrafy wchodzą do szafy”. Czy to hasło Pani/Pan zna? Z jakiego filmu pochodzi? „Miś” „Rozmowy kontrolowane” Dalej