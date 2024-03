Kiedy serial „Wednesday” pojawił się na platformie Netflix w listopadzie 2022 r., niemal natychmiast stał się hitem, a fani od razu chcieli wiedzieć, czy i kiedy będzie drugi sezon serialu. Platforma streamingowa długo podejmowała dedycję, ale na początku ubiegłego roku świat obiegła informacja o kontynuacji serialowych przygód córki państwa Addams. Jednak prace związane z drugim sezonem zostały przesunięte ze względu na strajk aktorów i scenarzystów w Hollywood. Na szczęście kryzys już zażegnany a ekipa wraca na plan w kwietniu tego roku. Jenna Ortega w ostatnim wywiadzie dla „Vanity Fair", opowiedziała, że samo czytanie scenariuszy było ekscytujące. Zdradziła też, czego możemy spodziewać się w drugim sezonie.

Wednesday 2 sezon. Aktorzy wracają na plan. Jenna Ortega ujawnia co wydarzy się w kolejnym sezonie serialu Netflixa

Nowy sezon „Wednesday” ma być bardziej mroczny, o czym Jenna Ortega mówiła już w ubiegłym roku. Aktorka została producentką hitowego serialu Netflixa i będzie miała znacznie większy wpływ na całokształt. W pierwszym sezonie Wednesday niechętnie porusza się po miłosnym trójkącie między sobą, ponurym artystą Xavierem (Percy Hynes White) i synem szeryfa Tylerem (Hunter Doohan). Aktorka wyjawiła, że tym razem nie będzie romantycznych uniesień.

- Decydujemy, co działa, a co nie. Przygotowując się do drugiego sezonu, chcieliśmy mieć pewność, że będziemy mogli rozpocząć rozmowy wcześniej — powiedziała Jenna Ortega w rozmowie z Elle Fanning i dodała — Myślę, że chcemy trochę pochylić się nad aspektem horroru, a następnie wyciągnąć Wednesday z romantycznej sytuacji, pozwolić jej być własną indywidualnością i walczyć z własnymi zbrodniami. Staniemy się odważniejsi, bardziej mroczni.

W najnowszym wywiadzie w „Vanity Fair" aktorka potwierdza, że udało się osiągnąć wszystko, co planowała. Ortega przyznała, że ma już za sobą czytanie scenariuszy i uchyliła rąbka tajemnicy związanego drugim sezonem.

- Zdecydowanie rozszerzamy świat nadprzyrodzony. Nasz serial miał wszelkiego rodzaju wilkołaki, wampiry itd. Myślę, że trochę to rozwiniemy – zaznaczyła w wywiadzie serialowa Wednesday.

Wednesday 2 sezon. Kiedy premiera na Netflix? Oto co wiemy o kolejnym sezonie serialu

„Wednesday” to hitowy i wysokobudżetowy serial Netflixa. Platforma nie potwierdziła jeszcze oficjalnej daty premiery drugiego sezonu, jednak tego typu projekty wymagają sporego zaangażowania i czasu. Produkcja zazwyczaj trwa od 12 do 18 miesięcy. Aktorzy wracają na plan w kwietniu tego roku, więc premiera drugiego sezonu najpewniej w 2025 r. Oprócz informacji o mroczniejszej odsłonie drugiej części wiadomo też, że zmieni się miejsce akcji. Widmo już, że akcja drugiego sezonu „Wednesday” z Jenną Ortegą w roli głównej będzie toczyła się w domu państwa Addams. Będzie także więcej wątków dotyczących relacji matki i córki, czyli Wednesday i Morticii (Catherine Zeta-Jones). Twórcy serialu postanowili także przenieść plan zdjęciowy z Rumunii (gdzie umieszczono Akademię Nevermore), do Irlandii. Na ekranie pojawią się także nowi bohaterowie. Z końcem ubiegłego roku producenci poszukiwlai odtwórców roli Karloffa, Annie oraz Wolfganga. Karloff ma być młodym i wysportowanym nastolatkiem, Annie to ponadprzeciętnie inteligentna jak na swój wiek nastolatka, natomiast Wolfgang jest opisywany jako czarujący i pewny siebie. Ta ostatnia postać jest kojarzona przez fanów z animowanym serialem z 1992 roku. Wujek Wolfgang pojawia się w jednym z odcinków. Jednak to tylko teorie fanów. Widmo natomiast, że w kolejnym sezonie nie zobaczymy Gwendoline Christie (ze względu na losy jej bohaterki w pierwszym sezonie), oraz Percy'ego Hynesa White'a (aktor został oskarżony o nadużycia seksualne, został zwolniony z pracy przy serialu).

Wednesday. O czym jest serial?

Serial „Wednesday" zadebiutował na Netfliksie w środę 23 listopada 2022. W tydzień po premierze zanotował 400 mln obejrzanych godzin. To rekordowy wynik w historii platformy streamingowej. Produkcja jest skierowana głównie do nastolatków. Netflix zaleca jej oglądanie osobom od 13 roku życia. Serial opowiada o przygodach nastoletniej córki państwa Addams. - Makabrycznie bystra i sarkastyczna Wednesday Addams prowadzi śledztwo w sprawie serii zabójstw, przysparzając sobie nowych przyjaciół — i wrogów — w Akademii Nevermore. Oglądaj bez ograniczeń. Tim Burton reżyseruje ten cudownie mroczny serial autorstwa twórców „Smallville” z Jenną Ortegą („Ty”) w roli głównej – opisuje platforma streamingowa. Obok Jenny Ortegi na ekranie pojawiają się między innymi: Emma Myers (Enid Sinclair), Gwendoline Christie (Dyrektorka Larissa Weems), Christina Ricci (Marilyn Thornhill), Hunter Doohan (Tyler Galpin), Riki Lindhome (Dr Valerie Kinbott), Jamie McShane (Szeryf Donovan Galpin), Percy Hynes White (Xavier Thorpe), Catherine Zeta-Jones (Morticia Addams) i Luis Guzmán (Gomez Addams).

