2 łyżki do konewki, a skrzydłokwiat wystrzeli kwiatami niczym na defiladzie. Nowe liście będą strzelały jak z procy. Domowa odżywka do skrzydłokwiatu

Skrzydłokwiat, choć ceniony za piękno i oczyszczanie powietrza, często nie chce kwitnąć.

Odkryj, jak zaledwie dwie łyżki popularnego składnika dostarczą mu kluczowych składników odżywczych, błyskawicznie pobudzając do wypuszczania nowych pąków.

Sprawdź, jak przygotować ten prosty, domowy nawóz i spraw, by Twój skrzydłokwiat kwitł intensywnie, zamieniając dom w prawdziwą, kwitnącą oazę!

Już 2 łyżki tego sprawią, że skrzydłokwiat wypuści nowe kwiaty. Będzie kwitł niczym na paradzie

Dla wielu osób skrzydłokwiat to najpiękniejszy kwiat doniczkowy. Zachwyca swoimi delikatnymi kwiatami i przepięknie zdobi każdą przestrzeń. Skrzydłokwiat należy również do grupy roślin, które skutecznie oczyszczają powietrze z toksyn i poprawiają jakość relaksu i snu. Aby jednak skrzydłokwiat dobrze rósł i kwitł potrzebna jest odpowiednia pielęgnacja. Nie jest to kwiat skomplikowany w uprawie ale wymaga on podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych.

Skrzydłokwiat kwitnie od wiosny aż do września, ale w warunkach domowych może obsypywać kwiatami nawet przez cały rok. Aby tak się stało należy stosować nawozy. Wiele osób zapomina o nawożeniu kwiatów doniczkowych. To błąd, ponieważ rośliny doniczkowe mają ograniczony dostęp do składników odżywczych, co sprawia, że nie zawsze mogą się prawidłowo rozwijać. Do nawożenia kwiatów doniczkowych z powodzeniem wystarczą domowe odżywki, na które nie musisz wydawać dodatkowych pieniędzy. W przypadku skrzydłokwiatu świetną opcja nawożenia są fusy z kawy. To jeden z najlepszych domowych nawozów, która dostarcza azot, magnez, a także potas. Domowe nawozy nie mają bardzo wysokich stężeń składników odżywczych, dzięki czemu stopniowo odżywiają rośliny, ale ograniczają ryzyko przenawożenia. Fusy z kawy stymulują skrzydłokwiat i pobudzają do go wypuszczania nowych liści oraz kwiatów. Wzmacniają układ korzeniowy i uodparniają na zmieniające się warunki atmosferyczne. Jeżeli nie masz czasu możesz wymieszać 2 łyżki fusów po kawie z ziemią doniczkowa i gotowe. My polecamy jednak przygotować domowy wywar do podlewania. Do przegotowanej i wystudzonej wody nasyp 2 czubate łyżki fusów po kawie. Całość dokładnie wymieszaj i przelej do konewki. Raz w miesiącu podlewaj tym skrzydłokwiat i gotowe. Roślina szybko się wzmocni i zacznie wypuszczać nowe kwiaty.

Zasady pielęgnacji skrzydłokwiatu. Co robić, aby zawsze kwitł?

Skrzydłokwiaty pochodzą z tropikalnych lasów deszczowych Ameryki Środkowej i Południowej, co bezpośrednio wpływa na ich preferencje. Optymalna temperatura dla kwitnienia to 20-25°C, a światło powinno być rozproszone, ale intensywne - zbyt ciemne stanowisko hamuje fotosyntezę niezbędną do produkcji energii i tworzenia kwiatów. Aby maksymalnie pobudzić skrzydłokwiat do regularnego kwitnienia, warto zadbać o stabilną, podwyższoną wilgotność powietrza, zwłaszcza w okresie grzewczym. Regularne zraszanie liści (ale unikaj zraszania samych kwiatów, by nie pojawiły się plamy) oraz postawienie doniczki na podstawce z keramzytem i wodą może zdziałać cuda. W okresie intensywnego wzrostu i kwitnienia, co dwa tygodnie stosuj nawóz dla roślin kwitnących, o zwiększonej zawartości potasu i fosforu.

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