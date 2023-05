4 444 okazje do zgarnięcia wyjątkowych nagród – rozpoczęła się Urodzinowa Loteria Galerii Młociny. O co grają klienci?

Pelargonie obsypią sie kwiatami. Wystarczy podlać je domowym nawozem. Zrobisz go z dwóch składników

Polska stewardesa zdradza błyskotliwy sposób na pakowanie bagażu. Zrób to tak, a strata walizki nie popsuje ci urlopu

Szalona propozycja dla fanów podróżowania. Ta firma zapłaci za Twoje wakacje. Do wydania jest nawet 45 tys. zł!

Jeśli świętować, to w wielkim stylu! Z okazji 4. urodzin warszawska Galeria Młociny zamiast dostawać prezenty, postanowiła podzielić się szczęściem i wręczyć je klientom. Do soboty, 3 czerwca, mają oni szansę wzięcia udziału w specjalnej Urodzinowej Loterii.

Co znajduje się w puli? Galeria przygotowała na tę okazję aż 4 444 nagrody o łącznej wartości ponad 100 000 złotych, m.in.:

vouchery turystyczne ITAKA o wartości 5 000 zł,

hulajnogi elektryczne Xiaomi Electric Scooter 3 Lite,

bezprzewodowe głośniki lub słuchawki Xiaomi,

opaski Xiaomi Mi Smart Band 7,

zestawy LEGO® City,

modne okulary Ray-Ban®,

karty podarunkowe o wartości 50 zł,

vouchery na grę w kręgle lub Shuffle Board,

Zobacz także: Polska stewardesa zdradza błyskotliwy sposób na pakowanie bagażu. Zrób to tak, a strata walizki nie popsuje ci urlopu

To jeszcze nie wszystko! Główną nagrodą w urodzinowej loterii jest oryginalny włoski skuter elektryczny Piaggio o wartości 17 500 złotych. Skutery Piaggio to synonim najwyższej jakości i bezpieczeństwa. Zwycięzca będzie mógł stylowo i wygodnie przemieszczać się po ukochanej Warszawie. Co najważniejsze elektryczny skuter jest cichy i bezemisyjny, a więc przyjazny dla środowiska.

Weź udział w loterii

Chcesz przystąpić do zabawy? To proste! Zrób zakupy za min. 50 zł w jednym z wybranych sklepów* na terenie Galerii Młociny. Paragon zarejestruj: w aplikacji Kupujesz i Masz, na stronie www.kupujeszimasz.pl lub na Tablecie rejestracyjnym znajdującym się stacjonarnie w Punkcie Obsługi Loterii na terenie centrum (poziom 0, obok sklepów Zara i Rossmann). Jeden paragon to jeden los. W loterii mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie.

4 lata minęły… jak 1 dzień

Drzwi Galerii Młociny zostały otwarte po raz pierwszy 23 maja 2019 roku. Od tamtej pory bielańskie centrum stało się dla Warszawiaków nie tylko miejscem zakupów, ale przede wszystkim relaksu i dobrej zabawy. Dziś Galeria Młociny znajduje się w czołówce warszawskich galerii handlowych, co zawdzięcza świetnej lokalizacji – położona jest jedynie dwie minuty od stacji metra Młociny – oraz szerokiej ofercie. Na powierzchni centrum, równej prawie 12 boiskom piłkarskim, na klientów czekają liczne atrakcje. Szczególną popularnością cieszy się gastronomiczno-rozrywkowa Hala Hutnik, nawiązująca swoim industrialnym wyglądem do pobliskiej huty. Każdego tygodnia staje się miejscem warsztatów, wydarzeń kulturalnych oraz koncertów. Już 13 maja, w ramach cyklu Hala Hutnik Music Lounge, na scenie wystąpi Daria Marx Marcinkowska, autorka hitów Paranoia oraz Love Blind.

i Autor: Materiały prasowe Galeria Młociny