6 porad, jak zrobić dobre wrażenie na pierwszej randce

Pierwsza randka jest zawsze wielką niewiadomą i niezależnie od tego, ile masz lat, jakiej jesteś płci i jak duże doświadczenie w randkowaniu posiadasz, może być nie lada wyzwaniem i generować sporo stresu. Warto więc odpowiednio przygotować się na takie spotkanie i pamiętać o kilku ważnych zasadach.

6 sposobów, jak zrobić dobre wrażenie na pierwszej randce

Zdaniem naukowców na zrobienie pierwszego wrażenia mamy zaledwie 11 sekund. W tym czasie w naszej głowie powstaje już pewien obraz drugiej osoby i to przez jego pryzmat zaczniemy nawiązywać relację z tym człowiekiem. Zmodyfikowanie go jest natomiast dość trudne i czasochłonne, lepiej więc od razu wypaść na spotkaniu tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Co zatem zrobić, by osoba, która wpadła ci w oko, postrzegała cię jako kogoś, z którą warto nawiązać bliższą relację?

Uśmiechnij się

Niby banalne, ale często o tym zapominamy. Stres związany z pierwszym spotkaniem, może nas całkowicie sparaliżować i sprawić, że będziemy wyglądali na spiętych czy nawet smutnych. Tymczasem osoby uśmiechnięte są odbierane przez otoczenie jako pozytywne, bardziej wyluzowane i przyjaźnie nastawione. Uśmiech jest też zawsze dobrym sposobem na rozładowanie napiętej atmosfery czy zatuszowanie gafy, która może przecież przydarzyć się każdemu na pierwszym spotkaniu. Aby czuć się pewnie i komfortowo uśmiechając się na randce, koniecznie zadbaj o odpowiednią higienę jamy ustnej. Pomoże ci w tym wyjątkowa szczoteczka X Pro Digital marki Oclean, która dzięki innowacyjnej technologii skanuje w czasie rzeczywistym jamę ustną podczas mycia zębów. Po zakończonym szczotkowaniu każdorazowo na kolorowym ekranie zobaczysz raport ze szczotkowania w formie schematu zębów 3D, na którym czerwonym kolorem zaznaczone są niedokładnie doczyszczone miejsca. Szczoteczka sama dobierze dodatkowy cykl mycia, który pozwoli ci doczyścić ewentualnie pominięte obszary. Usuwając osady zewnątrzpochodne, zwłaszcza gdy palisz papierosy albo pijesz dużo kawy, oraz resztki jedzenia z nawet trudno dostępnych miejsc, X Pro Digital poprawia higienę zębów, doskonale eliminuje ryzyko nieświeżego oddechu, co z pewnością będzie ważne, jeśli na pierwszej randce zdecydujecie się też na pierwszy pocałunek. Dzięki temu będziesz czuć się pewnie i nie będziesz się krępować

Zadbaj o strój

Wprawdzie mówi się, że nie należy oceniać książki po okładce, ale jesteśmy tylko ludźmi i większość z nas na pierwszym spotkaniu zwraca dużą uwagę na wygląd. Choć nie jest on najważniejszy, warto postarać się, by był atrakcyjny. Na randkę wybierz strój, który pokaże twój indywidualny styl i w którym będziesz czuć się dobrze. Outfit powinien podkreślać twoje atuty, ale jednocześnie nie odsłaniać za dużo – pamiętaj, że każdy lubi odrobinę tajemnicy. Koniecznie upewnij się też, że twoje ubranie jest czyste, schludne i niepogniecione. Może wydawać się to oczywiste, ale w pośpiechu można nie zauważyć plamy na sukience czy zagnieceń na koszuli. Dlatego właśnie strój na randkę lepiej wybierz dzień wcześniej i starannie go przygotuj – wypierz i wyprasuj. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że nic cię w tej kwestii nie zaskoczy w dniu spotkania.

i Autor: materiały prasowe Oclean

Nie spóźnij się

To, że na pierwsze spotkanie trzeba się trochę spóźnić, by nie pokazać drugiej stronie, że nam bardzo zależy, to się przed chwilą powiedziało. Dlatego na spotkaniu bądź skupiony, uważnie słuchaj, co mówi druga osoba i zapamiętuj te informacje, bo potem możesz użyć ich w dalszej rozmowie. Okazuj też zainteresowanie słowami swojego rozmówcy. Jak to zrobić? Bardzo prosto – możesz przytakiwać, kiwać głową, a co jakiś czas dopytać o pewne szczegóły historii, które słyszysz. Uważaj jednak, by rozmowa nie zamieniła się w monolog jednej strony. Postaraj się znaleźć w tym zdrowy balans i sam też opowiedz coś o sobie, najlepiej w nawiązaniu do tego, co usłyszałeś. To będzie też dla ciebie dobra okazja, by sprawdzić, czy druga strona też jest dobrym słuchaczem.

Bądź sobą

Na pierwszej randce każdy chce wypaść nieco lepiej niż zazwyczaj, stroszymy więc piórka i często udajemy kogoś, kim nie jesteśmy, by przypodobać się drugiej stronie. Nie ma to jednak większego sensu. Prawda przecież prędzej czy później i tak wyjdzie na jaw, a wtedy rozczarowanie może być bolesne dla was obojga. Lepiej więc bądź sobą – nie ukrywaj tego, co lubisz, a czego nie i nie staraj się na siłę wpasować w idealny obraz wymarzonego kandydata na partnera czy partnerkę, który nosi w głowie osoba, z którą się spotykasz. W relacji najważniejsza jest przecież wzajemna akceptacja nie tylko zalet, lecz także wad. Pozwól się więc poznać, takim, jakim jesteś naprawdę.

i Autor: materiały prasowe Oclean