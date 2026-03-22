7Days wprowadza na rynek rogaliki z nadzieniem Oreo

Karolina Piątkowska
2026-03-22 18:14

Dwie kultowe marki – 7Days i Oreo – zostały połączone w jednym produkcie, aby dostarczyć konsumentom niezapomnianych wrażeń smakowych. Nowość wpisuje się w globalną strategię 7Days „Prank the routine” („Wygryź rutynę”), która koncentruje się na przełamywaniu codziennej rutyny.

Autor: Redakcja Informacyjna AI/ Wygenerowane przez AI Na pierwszym planie, na drewnianym stole, leży bogate śniadanie. Centralnie ustawiony jest szklany dzbanek pełen pomarańczowego soku, a obok niego dwie białe miski z różnymi świeżymi owocami: winogronami, kawałkami melona, malinami, borówkami i jeżynami. Na stole rozmieszczono także kilka białych talerzy z pieczywem, w tym chrupiącymi croissantami i jednym pączkiem posypanym sezamem, a także dwie białe filiżanki z kawą i małe białe miseczki z dżemem i ketchupem. W tle widać zamazane wnętrze kawiarni z drewnianymi krzesłami i stolikami, a za dużym oknem, również w rozmyciu, majaczy fragment białego samochodu.

Kampania promująca wprowadzenie nowego rogalika koncentruje się wokół przewrotnego pytania: „To Oreo z 7Days na zewnątrz, czy 7Days z Oreo w środku?”. W ramach tej koncepcji celowo zacierane są granice między dwoma znanymi markami, wzbudzając ciekawość odbiorcy, co w tym duecie gra pierwsze skrzypce. Czy to dobrze znany rogalik 7Days z nieoczywistym nadzieniem, czy może kultowe ciasteczko Oreo w zupełnie nowej, miękkiej odsłonie? To właśnie ta dwuznaczność stanowi fundament działań prowadzonych w ramach kampanii.

Połączenie 7Days i Oreo to spotkanie dwóch ikonicznych marek, które naturalnie wzbudza duże zainteresowanie i rodzi sporą ciekawość. Nasza koncepcja opiera się na intrygującej dwuznaczności – nie dajemy gotowej odpowiedzi na to, kto tu kogo zainspirował. Chcemy, aby to fani obu marek, sięgając po ten wyjątkowy duet, sami zdecydowali, czy odkrywają rogalika 7Days na nowo, czy może smakują ciasteczko Oreo w nieoczywistym wydaniu – mówi Kamila Olszewska, Junior Brand Manager Pastry marki 7Days w Mondelez Polska.

Tym, co wyróżnia nowy produkt jest unikalna struktura. Konsumenci poszukujący „czegoś więcej” niż klasycznego smaku, znajdą w środku nadzienie o smaku waniliowym wzbogacone o kawałki ciasteczek Oreo. Ta gra tekstur – miękkość ciasta rogalika i chrupkość kawałków ciastek – wpisuje się w globalny trend multisensoryczności, gdzie liczy się nie tylko smak, ale i doznania wynikające np. z wyglądu czy tekstury produktu.

Dwie gramatury – różne okazje, ta sama intensywność

Produkt zadebiutował w dwóch wariantach, dopasowanych do różnych potrzeb konsumentów. Format 60 g pojawił się wyłącznie w sieci sklepów Biedronka, natomiast większa gramatura 98 g dostępna jest w szerszej dystrybucji.

