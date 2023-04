Agnieszka Więdłocha i Antoni Pawlicki ambasadorami nowego sklepu internetowego Reuter.com

Jedno z najbardziej rozpoznawalnych małżeństw polskiego show-biznesu, które do tej pory wspólnie nie angażowało się w komercyjne projekty, teraz występuje razem w kampanii. Agnieszka Więdłocha i Antoni Pawlicki zostali twarzami Reuter.com, największego internetowego sprzedawcy artykułów łazienkowych i wyposażenia wnętrz w Europie. W kwietniu wizerunek pary będzie można zobaczyć na zewnętrznych nośnikach reklamowych, takich jak billboardy. Poza tym, w internecie, emitowany będzie spot z Agnieszką i Antkiem w rolach głównych. 15-sekundowy film powstał z okazji rozpoczęcia działalności sklepu Reuter.com na polskim rynku. Wideo pokazuje małżeństwo w roli szczęśliwej pary poszukującej wymarzonej łazienki.

- Jako para zrealizowaliśmy do tej pory kilka wspaniałych produkcji. Tak naprawdę połączyła nas praca, dlatego gdy otrzymaliśmy od Reuter.com propozycję wspólnego wystąpienia w kampanii, nie musieliśmy się długo zastanawiać. Jakiś czas temu sami urządzaliśmy mieszkanie i wiemy coś o wyzwaniach remontowych, które się z tym wiążą. Dobrze, że w Polsce pojawił się nowy adres, pod którym znaleźć można z jednej strony niedostępne wcześniej na rynku produkty do wyposażenia łazienek, a z drugiej profesjonalne doradztwo ułatwiające przeprowadzenie rearanżacji – mówi Agnieszka Więdłocha.

Łazienka to z pewnością wyjątkowe pomieszczenie dla każdego domownika. To tam codziennie szykujemy się do wyjścia i tam, po powrocie, relaksujemy się podczas kąpieli czy beauty rytuałów. Dlatego ta część domu powinna nie tylko spełniać funkcjonalne wymagania, ale też wpisywać się w indywidualne gusta – tak, by codzienna toaleta była czystą przyjemnością.

- Faktycznie jest tak, jak mówimy w filmie – Agnieszka woli ciemniejsze przestrzenie, dlatego też takie nawiązujące do stylu industrialnego elementy najchętniej widziałaby w łazience. Ja zdecydowanie wolę jasne wnętrza, dobrze oświetlone naturalnym światłem. Nieustannie więc poszukujemy kompromisów, ale teraz, z Reuter.com, jest to o wiele łatwiejsze – mówi Antoni Pawlicki.

Bo asortyment tego nowego w Polsce sklepu internetowego składa się z ponad 100 tys. produktów dostępnych od ręki. Znajduje się tu szeroki wybór urządzeń służących do kąpieli, toalet, mebli i akcesoriów. Wśród topowych producentów obecnych w ofercie sklepu wymienić można Villeroy & Boch, Grohe, Hansgrohe, Duravit, Axor czy Keuco. Marki na wyłączność to m.in. Rivea, Evineo czy Neoro. Oprócz asortymentu łazienkowego w Reuter.com kupić można także produkty do kuchni i oświetlenie.

Sklep wyróżnia wysoki poziom specjalistycznego doradztwa na życzenie. Do dyspozycji odwiedzających Reuter.com są wyszkoleni eksperci, którzy udzielają rad w każdym aspekcie związanym z urządzaniem łazienek. Aby każdy, kto odwiedzi stronę marki, choć zbliżył się do stworzenia swojej idealnej łazienkowej przestrzeni. Co więcej, po dokonaniu zakupu eksperci sprawdzą każde zamówienie przed wysyłką pod kątem kompletności i komplementarności artykułów. A w razie czego, doradzą Klientowi tak, by jak najlepiej uchronić ich od typowych dla remontów zawirowań.

i Autor: Materiały prasowe Reuter.com