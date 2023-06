Akcja “OCZYSZCZAMY ATMOSFERĘ”, czyli Kärcher rusza w miasta z pozytywnym przekazem

Rozpoczęty w 2022 roku projekt, to część długofalowej strategii marki Kärcher - lidera branży utrzymania czystości. Dla Kärcher w Polsce rok 2023 jest wyjątkowy. Dlaczego? Firma obchodzi jubileusz 30-lecia istnienia. Właśnie dlatego w tym roku akcja obejmie nie jedno, ale aż trzy miasta Polski.

„Mogłoby się wydawać, że każdy zdaje sobie sprawę z tego, jak ważna jest dbałość o wygląd przestrzeni publicznej. Jednak nie wszyscy wiedzą, jak dużo pracy wymaga oczyszczanie miast z zabrudzeń takich jak nieestetyczne i wulgarne graffiti. Podczas zeszłorocznej edycji akcji „Oczyszczamy atmosferę” udało się przede wszystkim zainteresować lokalne społeczności tym tematem i widzimy w naszym projekcie ogromny potencjał. Właśnie dlatego w tym roku zdecydowaliśmy się rozszerzyć działania na dwa kolejne miasta – Łódź i Wrocław” ¬– mówi Magdalena Leszkowska, Media, Communication & Market Research Manager w Kärcher.

W ramach akcji Kärcher zrobi to, na czym zna się najlepiej - będzie czyścił. Dla tej firmy nie ma zadania niemożliwego, więc w ruch pójdą najbardziej zaawansowane technologie czyszczenia i specjalistyczne maszyny. Wszystko po to, by usunąć szpecące miasta bazgroły oraz rysunki wątpliwej wartości artystycznej, pokrywające zabudowania miejskie. Mieszkańcy będą mieć możliwość obserwować akcję i sami przekonać się, że o ile nabazgranie czegoś na murze zajmuje krótką chwilę, to już usunięcie tej twórczości, to kwestia długiego i zaawansowanego technologicznie czyszczenia i masy pracy. W ten sposób Kärcher zwraca uwagę na to, że przestrzeń publiczna należy do całej społeczności i ważne jest by wszyscy dobrze i bezpiecznie się w niej czuli.

Do wsparcia akcji w roli Ambasadora przyłączył się Michał Piróg, polski tancerz, choreograf, prezenter telewizyjny i aktywista.

„Doceniam inicjatywy takie jak akcja „Oczyszczamy atmosferę”, bo wierzę w to, że wygląd miasta ma kolosalny wpływ na to jak funkcjonujemy i czujemy się każdego dnia. Nikt przecież nie chce patrzeć na wszechobecne śmieci i nieestetyczne napisy na murach. To, jak wyglądają miasta, to nie jest odległy problem, który nas nie dotyczy, ale coś, za co wszyscy jesteśmy odpowiedzialni. Dlatego mam szczerą nadzieję, że projekt firmy Kärcher kolejny rok z rzędu pomoże zwiększać świadomość w tej kwestii” - mówi Michał Piróg.

W tym roku Kärcher zapytał też samych mieszkańców o to, jak czują się w swoich miastach, co lubią a co by chcieli poprawić oraz o to, jak estetyka przestrzeni miejskiej wpływa na ich samopoczucie i ogólnie pojmowany dobrostan.

Polak w mieście, czyli wnioski z badania Kärcher

Ankietę przeprowadzono w największych polskich miastach – Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Łodzi, Trójmieście, Poznaniu i Katowicach. Dostarczyła ona ciekawych i nieoczywistych spostrzeżeń, dotyczących tego, co mieszkańcy lubią w miastach i tego, co chcieliby poprawić.

Najważniejszym wnioskiem z badania jest jednak to, że aż 85% respondentów lubi swoje miasto, co zdecydowanie powinno cieszyć. Wyraźnym liderem, jeżeli chodzi o zadowolenie z miejsca zamieszkania, jest Trójmiasto. W temacie oceny estetyki przestrzeni publicznej, tylko 58 % respondentów ankiety wypowiedziało się pozytywnie. W Krakowie czy Trójmieście było to odpowiednio 67% i 65%, jednak w przypadku Łodzi zaledwie 39% mieszkańców jest zadowolonych z wyglądu swojego miasta.

Graffiti w miastach: tak czy nie?

W zakresie obecności graffiti w przestrzeni publicznej zdecydowanie przoduje Łódź. 36% respondentów pochodzących z tego miasta spotyka się z wulgarnymi lub nieestetycznymi malunkami co najmniej kilka razy w tygodniu. Wyniki badania nie zachwycają jednak także w Katowicach czy Warszawie. Taka sytuacja nie pozostaje bez znaczenia dla samopoczucia mieszkańców. Aż 56% badanych odczuwa złość w związku z tym, że wulgarne graffiti oglądają dzieci, 40% deklaruje, że z powodu tego rodzaju rysunków czy napisów nie czuje się bezpiecznie, przemieszczając się po zmroku, a 47% odczuwa dyskomfort na skutek kontaktu z brzydkim lub obraźliwym graffiti.

Czy śmieci w przestrzeni miejskiej to problem?

W ankiecie pojawiło się również pytanie o to, jakie przedmioty wyrzucane na ulicę najbardziej wyprowadzają z równowagi. Wśród odpowiedzi pojawiły się m.in.: „całe worki śmieci w lasach czy parkach” (Trójmiasto), „wrak samochodu bez tablic rejestracyjnych” (Łódź) czy „świński łeb” (Warszawa). Aż 41% respondentów zadeklarowało, że dostrzega śmieci każdego dnia na ulicach oraz na obszarze miejskich terenów zielonych.

Głównym celem akcji firmy Kärcher jest przede wszystkim edukacja. Z oczywistych względów nie jest możliwe oczyszczenie wszystkich przestrzeni w miastach. Chodzi jednak o to, by powiedzieć, że każdy z nas ma wpływ na to, jak wyglądają miejsca, w których żyjemy. Nieśmiecenie, kierowanie swojej ekspresji twórczej w bardziej konstruktywne działania niż bazgranie po murach i ogólna dbałość o to, co jest naszą wspólną przestrzenią – to wszystko może zrobić każdy z nas. W mieście wszyscy jesteśmy u siebie i każdy ma prawo do tego, by otoczenie, w jakim przebywa, było wolne od nienawistnych, wulgarnych i po prostu nieestetycznych treści.

Mieszkańcy Łodzi już 16 czerwca będą mogli zobaczyć, jak wygląda oczyszczanie wybranych miejsc w swoim mieście i doświadczyć różnicy w postrzeganiu okolicy przed i po czyszczeniu. Podobne wydarzenia będą miały miejsce w Warszawie 30 czerwca a następnie we Wrocławiu.

Wśród patronów akcji „Oczyszczamy Atmosferę” znalazły się fundacje działające na rzecz ochrony środowiska, jakości życia w przestrzeni miejskiej oraz poprawy jakości komunikacji w społeczeństwie. Projekt wspierają: Miasto Stołeczne Warszawa, Wrocław oraz Łódź, Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi, Off Piotrowska Center i Wrocławskie Centrum Integracji.

Czyszczenie zrealizowane zostanie z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu Kärcher. Do prac użyte zostaną profesjonalne maszyny m.in. myjki wysokociśnieniowe oraz urządzenia czyszczące za pomocą suchego lodu.

i Autor: Materiały prasowe Kärcher