Aż 90 proc. Polaków nie myje dobrze zębów. Wszystko przez jeden błąd

Skuteczne usuwanie osadu i pozostałości jedzenia z płytki nazębnej i dziąseł to podstawa zachowania higieny – a więc zdrowia – jamy ustnej. Możemy o tym wiedzieć, ale czy ta wiedza nam wystarczy? Otóż sam nawyk mycia zębów nie daje nam gwarancji, że myjemy zęby dobrze. Kluczowe są tutaj odpowiednie narzędzia, a do takich bez wątpienia należą profesjonalne szczoteczki, które potrafią to określić.

i Autor: Materiały prasowe Oclean X10

W przypadku szczoteczki Oclean X10 jej funkcjonalność idzie w parze z wyjątkowym designem. Dodatkowo jest ona dostępna w trzech wersjach kolorystycznych. W zestawie ze szczoteczką znajduje się także ładowarka USB-C i wygodny uchwyt naścienny.

Innowacyjne i profesjonalne narzędzia, które dbają o nasze zdrowie? Jak się okazuje, nie brakuje takich na rynku. W połączeniu z regularną higieną jamy ustnej takie nowoczesne rozwiązania mogą być bardzo pomocne w zapobieganiu próchnicy i chorobom dziąseł. I co najważniejsze, dać nam pewność, że podczas szczotkowania, żadne miejsce nie umknęło naszej uwadze.

Wśród nowości, które pojawiły się na naszym rynku, warto wspomnieć o Oclean – pierwszej na świecie marce szczoteczek sonicznych z inteligentnym wyświetlaczem, który w czasie rzeczywistym pokaże raport z Twojego szczotkowania! Model X10 wyposażony jest w 6-osiowy czujnik żyroskopowy, który w trakcie mycia zębów potrafi zeskanować aż 8 stref jamy ustnej i stwierdzić, czy wszystkie miejsca zostały dokładnie wyczyszczone.

i Autor: Materiały prasowe Oclean x10

O wszystkim informuje nas kolorowy ekran, który umożliwia nie tylko wygodne sterowanie, ale też kontrolę procesu mycia zębów. To właśnie na nim wyświetlany jest efekt szczotkowania i raport ze schematem uzębienia oraz informacją, które z jego części zostały doczyszczone wystarczająco, a które nie. Co ważne, jeśli wynik nie jest odpowiednio wysoki, szczoteczka zaproponuje uruchomienie programu na doszczotkowanie pominiętych miejsc. Brzmi sprytnie, prawda?

Warto wiedzieć, że za dokładność i skuteczność szczotkowania odpowiadają stabilne wibracje generowane przez silnik magnetyczny Maglev, który gwarantuje szybkie i skuteczne czyszczenie , ale też łagodność wibracji i… niezwykłą ciszę. Technologia WhisperClean sprawi, że usłyszysz różnicę! Bez szczotkowa konstrukcja silnika odpowiada za ciche działanie i bezawaryjność, a jego wydajność w połączeniu z wytrzymałą baterią pozwalają szczoteczce działać na jednym ładowaniu nawet 60 dni (zakładając szczotkowanie 2x dziennie przez 2 minuty). Szczoteczka posiada też 5 programów i 5 poziomów intensywności. W ten sposób możemy dopasować działanie do swoich indywidualnych potrzeb.