Babcia zawsze powtarzała, że ten proszek i woda sprawią, że hortensje zakwitną inaczej. Sąsiedzi aż będą roboc zdjęcia z zachwytu. Do jesieni podlewaj hortensje tą odżywką

Rozrób, poczekaj 2 godziny i podlej ogórki tuż po wsadzeniu ich do gruntu, a wzmocnisz ich korzenie i łodygi. Latem bujnie zaowocują. Domowy nawóz do ogórków

Pani z Castoramy powiedziała mi, ze wystarczy to pokruszyć i rozsypać wokół juki. Po takiej odżywce moja juka wypuszcza nowe pąki. Domowy nawóz do juki

Wymieszaj 1 łyżkę z wodą i podlewaj tym hortensje. Krzewy obsypią niebieskimi kwiatami

Które hortensje mogą kwitnąć na niebiesko? Kolor kwiatów nie zależy tylko i wyłącznie od odmiany hortensji. Ogrodnicy wskazują, że na niebiesko kwitną hortensje ogrodowe. To jedna z najchętniej wybieranych odmian w Polsce. Hortensja ogrodowa kwitnie od czerwca aż do końca września. Aby już wkrótce obsypała niebieskimi kwiatami należy ją odpowiednio pielęgnować. Do uzyskania niebieskich kwiatów samo podlewanie to za mało. Potrzebne jest właściwie nawożenie. Aby hortensja ogrodowa zakwitła na niebiesko potrzeba nawozów zakwaszających glebę. To właśnie poziom pH podłoża decyduje o kolorach kwiatów hortensji. Niebieskie kwiaty będą zakwitały w glebie o pH 4,5 do 5,5. Zakwaszające nawozy stopniowo zmienią odczyn podłoża i zadbają o dobrą kondycję hortensji. Jeżeli chcesz zakwasić ziemię to stosuj nawóz na bazie ałunu potasowego. To naturalny minerał, który pomaga hortensjom wytworzyć niebieskie pigmenty. Aby przygotować odpowiedni nawóz wymieszaj 5 gramów ałunu w 1 litrze wody. Podlewaj tym roztworem hortensje co siedem dni aż do jesieni. Ałun nie tylko wpłynie na niebieskie kwitnienie, ale także będzie stymulował prawidłowy wzrost hortensji. Krzyw naturalnie najlepiej kwitną w lekko kwaśnej glebie. Ałun jest łatwo dostępny i bez problemu kupisz go w aptece.

Czy wszystkie hortensje mogą kwitnąć na niebiesko?

Często się mówi, aby hortensja zakwitła na niebiesko to wystarczy zakwasić glebę. To jednak nie jest prawda. Nie każda odmiana hortensji może wydawać niebieskie kwiaty. Dotyczy to jedynie hortensji ogrodowej o naturalnie różowych kwiatach. Odmiany kwitnące na biało nie mogą zmieniać kolorów kwiatów z uwagi na brak antocyjanów odpowiedzialnych za barwę. Również hortensja bukietowa nie będzie zmieniać kolorów kwiatów niezależnie od pH i kwasowości gleby.

Pielęgnacja hortensji ogrodowej

Hortensje ogrodowe to jedne z najpiękniejszych krzewów ozdobnych, ale ich pielęgnacja wymaga pewnej wiedzy i uwagi. Kluczowym aspektem jest odpowiednie podlewanie – hortensje lubią wilgotne podłoże, szczególnie w okresie kwitnienia. Należy podlewać je regularnie, najlepiej rano lub wieczorem, unikając moczenia liści, co może sprzyjać rozwojowi chorób grzybowych. Ważne jest również zapewnienie hortensjom odpowiedniego stanowiska – najlepiej rosną w półcieniu, w miejscu osłoniętym od silnych wiatrów. Gleba powinna być żyzna, próchniczna i lekko kwaśna, co ma wpływ na kolor kwiatów.

Kolejnym istotnym elementem pielęgnacji hortensji jest nawożenie. W okresie wegetacyjnym, od wiosny do lata, warto stosować nawozy przeznaczone dla hortensji, które zawierają odpowiednie proporcje składników odżywczych. Nawożenie wpływa na obfitość kwitnienia i intensywność koloru kwiatów. Przycinanie hortensji ogrodowych jest również ważne, ale należy pamiętać, że kwitną one na pędach zeszłorocznych, dlatego przycinanie powinno być ograniczone do usuwania uschniętych i chorych pędów oraz delikatnego formowania krzewu po kwitnieniu.