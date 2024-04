Do olejku rycynowego dodaję to i zakopuję pod ziemią. Skutecznie odstrasza kreta z mojego ogrodu. Ucieka, gdzie pieprz rośnie. Sposób na kreta w ogrodzie

Wiele osób stosuje ocet jako preparat, który pomaga pozbyć się mrówek, ale to nie zawsze najskuteczniejszy środek. Jest kilka innych sposób, by pozbyć się mrówek z domu i ogrodu i nie trzeba sięgać po żadne chemiczne trutki. W naturze jest kilka zapachów i substancji, których mrówki nie lubią, dlatego będą doskonałą zaporą dla tych owadów.

Babcia zawsze robiła taki wywar na mrówki w ogrodzie. Domowy preparat działa jak zapora. Sposób na mrówki w domu i ogrodzie

Babcia doskonale znała się na roślinach i wiedziała, które warto wykorzystać do pielęgnacji ogrodu, tak by nie sięgać po sztuczne nawozy i trutki na szkodniki. Jej sposobem na mrówki w ogrodzie był wywar z wrotyczu. Ta popularna roślina rośnie na łąkach, przy drogach, nieużytkach i na skrajach lasów. Kwitnie od lipca do września. Kwiaty są drobne i żółte, układające się w baldachy. Wrotycz jest bogaty w olejki eteryczne, których nie znoszą kleszcze, mole, mrówki, mszyce i wiele innych szkodników. Wrotycz pospolity warto zasadzić także w ogrodzie. Tam, gdzie rośnie, nie ma problemu z mszycami i mrówkami. Jednak jeśli nie chcemy sadzić rośliny, możemy zebrać kwiaty oraz ziele w innym miejscu i przygotować wywar. Takim preparatem można spryskać rośliny zaatakowane przez mszyce. Podobnie można zadziałać, kiedy w ogrodzie lub na tarasie pojawią się niechciane mrówki. Ścieżki i gniazda trzeba spryskać wyciągiem z wrotyczu. Wyciąg możemy przygotować zarówno z suszonego ziela, jak i świeżego. 200 g świeżej rośliny lub 20 g suszonej, zalewamy 8 litrami przegotowanej wody. Odstawiamy na dobę. Stosujemy rozcieńczony z wodą w propozycji 1:2. Jeśli chcemy pozbyć się mrówek z domu, wyciąg z wrotyczu także będzie pomocny. Jednak jeśli wolimy coś łagodniejszego, wykorzystaj sodę oczyszczoną. Posyp nią miejsca, w których często widujesz mrówki. Podobnie zadziała także cynamon.

