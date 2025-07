Babcia zawsze wieczorem wsypywała sól do zlewu. Nie chodziło o wiejskie przesądy. Dzięki temu babcia pozbyła się uporczywego problemu, na który narzekały sąsiadki. Wsypywanie soli do odpływu w zlewie

Wsyp kilka czubatych łyżek soli kuchennej do odpływu w zlewie. W ten sposób unikniesz przykrego problemu

O odpływie w zlewie najczęściej przypominany w sobie w momencie, gdy tez zaczyna się zatykać. Świadczy o tym coraz wolniej spływająca woda oraz zastoje. Zatkany odpływ w zlewie to dość powszechny problem i dotyczy zarówno armatury łazienkowej jak i kuchenne. Przy czym, to właśnie kuchni najłatwiej o błędy prowadzące do zatykania się odpływu. Wiele osób wylewam bądź wyrzuca do zlewu odpadki, które nigdy nie powinny tam trafić.

Hydraulicy wskazują, ze pod żadnym pozorem do odpływu zlewu nie powinno się wylewać gorącego oleju lub masła. Mogą one nie tylko tylko spowodować trudne do usunięcia zatory, ale także zniszczyć rury i wywołać poważną usterkę. Do odpływu w zlewie nie powinno wyrzucać się także resztek jedzenia i nierozpuszczalnych śmieci. W przypadku opływów łazienkowych najczęstszym powodem awarii są zbierające się włosy.

Aby odplyw w zlewie się nie zatykał potrzebna jest prawidłowa konserwacja. Raz w miesiącu należy przeczyścić odplyw. Obecnie na rynku odstępne są żrące preparaty, które rozpuszczają złogi w rurach. Jest to między innymi popularny kret. Nie każdy zdaje sobie sprawę, ze również domowe sposoby pomagają uniknąć problemu zatkanego zlewu. Takie właściwości ma między innymi ocet lub soda oczyszczona. Moja babcia korzystała jednak z innego sposoby.

Babcia uważała, ze najlepszym środkiem przeczyszczającym rury jest sól kuchenna. Raz na na kilka dni wieczorem wsypywała kilka łyżek zwykłej soli i zalewała gorącą wodą. W ten sposób odpływ się nigdy nie zatkał. Sól kuchenna świetnie rozpuszcza różnego rodzaju złogi, a także czyści rury z tłustych zacieków. Dodatkowo pomagała ona w innym, uciążliwym problemie. Sól kuchenna wsypywała do odpływu zlewu zniweluje brzydkie zapachy unoszące się z jego wnętrza. Dzięki temu odplyw będzie zawsze czysty i drożny. Ten sposób może pomoc zaoszczędzić na wizytach hydraulika i kupnych preparatach do udrażniania rur.