Babciny sok z malin. Jej sekretem był ten jeden składnik. Dzięki niemu sok malinowy smakował jak słońce zamknięte w butelce

Malinowe, kupne syropy jesienią biją rekordy popularności. Świetnie smakują dodawane do herbaty. Wiele osób pije je w czasie infekcji ponieważ soki z malin korzystnie wpływają na układ odpornościowy organizmu. Mają działanie przeciwgorączkowe i pobudzają czynność gruczołów potowych. Niestety wiele kupnych soków malinowych jest mocno słodzona i zawiera wiele konserwantów. Lepszym pomysłem jest przygotowanie samodzielnie takiego soku. Domowy sok z malin zawiera dużo witamin oraz antyoksydantów. Maliny to cenne źródło potasu oraz magnezu. Dodatkowo znajdziemy w nich witaminy takie jak C i E, B1, B2, B6 oraz kwas foliowy. Dzięki zawartości garbników sok z malin pomaga przy biegunce oraz usprawnia pracę układu pokarmowego. Samodzielnie przygotowanie soku z malin nie jest trudne.

Przepis na babciny sok malinowy

Aby sok miał jak najlepszy smak wybieraj dojrzałe i miękkie owoce. Do przygotowaniu soku z malin będzie potrzebować:

1 kg malin,

400 g cukru,

wodę,

sok z cytryny.

Sposób przygotowania

Oczyść dokładnie wszystkie owoce. Możesz umyć je z dodatkiem octu. Osusz maliny i przełóż je do garnka. Zasyp je cukrem lub jeżeli wolisz erytrytolem. Całość odstaw na około 3 godziny, aby owoce puściły sok. Po tym czasie posłodzone maliny podgrzewaj na niewielkim ogniu przez około 10 minut. Cały czas mieszaj zawartość garnka używając drewnianej łyżki. Po ugotowaniu przecedź sok przez sika. Do odcedzonego płynu wyciśnij sok z jednej cytryny. Zabezpieczy on sok przed utlenianiem się. Tak przygotowany sok malinowy przelej do wyparzonych butelek lub słoików. Aby był on świeży przez długi czas możesz go zapasteryzować. Butelki z sokiem wstaw na około 15 minut do garnka z gotującą się wodą. Delikatnie je wyjmij i pozostaw do ostygnięcia. Babciny sok malinowy jest gotowy.

