Moja babcia zawsze dodawała ten skałdnik do prania białej pościeli. Żółte plamy znikną, a pościel jest higienicznie czysta

Babciny sposób na śnieżnobiałą pościel. Jak prać pościel?

Biała pościel to ponadczasowa klasyka. Wiele osób twierdzi, że nie jest w stanie zasnąć w pościeli o innym kolorze. Niestety, biała pościel brudzi się o wiele szybciej. Jak na każdej pościeli pojawiają się na niej bakterie, drobnoustroje a nawet nasz naskórek. Z czasem biała pościel staje się pożółkła, a spanie w niej zdecydowanie nie należy do najprzyjemniejszych. Jest jednak banalny trik, który może temu zapobiec. Stosowały go już nasze babcie i sprawdzi się u każdego. Jak prać pościel, by nie żółkła? Nie potrzebujesz do tego specjalistycznych detergentów, wystarczy Ci domowa sól kuchenna. Wystarczy, że wsypiesz odrobinę soli kuchennej do wanny wypełnionej gorącą wodą. Zamocz w niej pościel i zostaw na kilka godzin. Po tym czasie upierz pościel w pralce. Sól rewelacyjnie odświeży kolor i rozprawi się z żółtymi plamami. Możesz również wsypać 3 łyżeczki soli do każdego prania pościeli. W ten sposób zawsze będzie ona śnieżnobiała i porządnie wyprana.

