i Autor: Shutterstock

Sposób na przypaloną patelnię

Babunia zawsze po smażeniu mieszała te 2 składniki i myła nimi patelnią. Nawet stare patelnie lśniły czystością. Sposób na przypaloną patelnię

Gotowanie, choć jest przyjemne, to zazwyczaj wiąże się z niemałym bałaganem. Garnki i patelnie idą na pierwszy ogień i to dosłownie, jeżeli chodzi i długotrwałe zabrudzenia. Przypalona patelnia to rzecz jak najbardziej normalna w każdej kuchni. Warto jednak postarać się o jej dokładnie wyczyszczenie. Dzięki temu patelnia posłuży nam dłużej, a spalenizna nie będzie zaglądać do naszych potraw. Moja babcia zawsze po smażeniu czyściła patelnię z dodatkiem sody oczyszczonej. Dzięki temu nawet state patelnie lśniły czystością.