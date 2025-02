“Biały Lotos” na talerzu – podróż kulinarna bez biletu lotniczego

Choć akcja nowego sezonu “Białego Lotosu” rozgrywa się na Koh Samui, wyspie na południu Tajlandii, dla wielu widzów to nie tylko sceneria, ale także smak, który buduje klimat opowieści. Polacy coraz częściej wracają z podróży z apetytem na dania, które odkryli za granicą – a tajska kuchnia od lat należy do tych najchętniej wybieranych. W 2024 roku liczba zamówień tajskich potraw w Glovo wzrosła o 40%, a Pad Thai pozostaje niekwestionowanym faworytem. Myślisz, że tajska kuchnia nie ma już przed Tobą tajemnic? Pora to zweryfikować.

Czy wiesz wszystko o pad thai? Kulinarne klasyki, które zaskakują

Pad Thai, Tom Kha, tajskie curry – to tylko kilka z klasycznych dań, które kryją w sobie bogactwo smaków. Szymon Wadowski, szef kuchni krakowskiej restauracji TAO Garden, opowiada o klasyku tajskiej kuchni, który, niczym rosół w polskim domu, potrafi swoją różnorodnością, wywołać wiele emocji.

Pad Thai to klasyk, który znajdziemy wszędzie – od ulicznych straganów po najlepsze restauracje. Goście często mówią, że jedli Pad Thaia w Tajlandii, a w Polsce smakuje inaczej. To prawda, bo w każdym regionie, a nawet w każdej kuchni, serwuje się go trochę inaczej – to właśnie jego urok.

Zaskoczyć może również curry, które w wersji południowotajskiej pokazuje zupełnie inne oblicze od tego, z którym je kojarzymy i jest to to… suche curry -różni się od klasycznego – jest bardziej intensywne, mniej płynne i wzbogacane pastą krewetkową, a świeżości dodają liście kafiru – taką wersję, w towarzystwie ryżu jaśminowego i kwaśnej sałatki z ogórków i papai do seansu “Biały Lotos” poleca Tomasz Muza, szef kuchni krakowskiej restauracji Luktung.

Na charakterystyczny smak tajskiej kuchni składają się wyraziste dodatki, m.in. trawa cytrynowa, kolendra, orzechy nerkowca, sos rybny, papryczki chilli, czy mleko kokosowe. Co ciekawe, pikantność dań ma swoją unikalną funkcję, związaną z lokalnym klimatem, co podkreśla Szymon Wadowski, szef kuchni krakowskiej restauracji TAO Garden: -W Tajlandii ostre potrawy pomagają ochłodzić organizm – to naturalny sposób na regulację temperatury w wilgotnym, tropikalnym klimacie, dodaje.

Popkultura na talerzu – jak filmy i seriale inspirują kulinarnie

Coraz więcej gości przychodzi do restauracji zainspirowanych filmami i programami kulinarnymi, szukając autentycznych smaków. -Produkcje takie jak Chef’s Table czy film Hunger pokazują bogactwo i różnorodność tajskiej kuchni – od prostego street foodu po wyszukane dania fine dining, zauważa Tomasz Muza, szef kuchni krakowskiej restauracji Luktung.

Jego kulinarne inspiracje pochodzą z licznych podróży po Tajlandii. -Podczas wizyty na Phuket, największej wyspie na południu Tajlandii, odkryliśmy wyjątkowy sposób na przyrządzanie kalmarów – stir fry z chilli i czosnkiem, podawany z ryżem jaśminowym i kwaśną sałatką z ogórków. To jedno z tych dań, które od razu przenosi mnie z powrotem na południe Tajlandii – dodaje.

Kuchnia jako przedłużenie wspomnień z podróży i inspiracji na tiktoku

Punjaphon Kittayawattanachai, szef kuchni wrocławskiej restauracji Pha Tha Thai, zauważa, że jedzenie jest często sposobem na przedłużenie wspomnień z egzotycznych podróży. -Wielu naszych gości podróżowało do Tajlandii, ale nie próbowali wcześniej tajskiej kuchni. Kiedy wracają, czują przynależność do tej kultury, chcą odtworzyć te smaki i poczuć znowu ten klimat, dlatego pracujemy wyłącznie na świeżych składnikach i lokalnych produktach.

Akcja serialu” Biały Lotos” rozgrywa się w eleganckim hotelu. -Taką atmosferę stworzymy dzięki aromatycznej kaczce w sosie sojowym w towarzystwie sałatki z papai - podpowiada.

Nowoczesna Azja w stylu Woosabi Bowl

We wrocławskim Woosabi kuchnia azjatycka nabiera nowoczesnego charakteru, oferując wyjątkowe połączenia smaków w stylu fusion. -Nasze Woosabi Bowls to idealny wybór dla tych, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę z kuchnią azjatycką. Łączą znane, harmonijne smaki z orientalnym twistem, tak by były przystępne, a jednocześnie intrygujące. To kompozycja, która zaskakuje, ale nie onieśmiela – idealny pierwszy krok w stronę azjatyckich smaków, mówi Diana Sadłowska, właścicielka restauracji.

