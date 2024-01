Biegnę do apteki i kupuję w niej to. Dzięki temu moja azalia z wdzięczności obsypuje się kwiatami. Ma to znaczenie szczególnie zimą. Pielęgnacja azalii

Dlaczego azalia marnieje zimą?

Azalia to dość wymagająca roślina, z którą należy obchodzić się delikatnie. Ten piękny kwiat nie lubi zarówno przesuszenia oraz przelania. W sytuacji gdy nasza azalia jest przesuszona, to jej pędy będą usychać, w przypadku przelania będą gnić jej korzenie. Pielęgnacja azalii zimą potrafi być trudniejsza. Ciepłe powietrze i kaloryfery mogą szybko przesuszyć rośliną. Według ekspertów minimalna wilgotność powietrza do hodowli azalii wynosi 40 proc. Gdy w mieszkaniu jest sucho to odruchowo zaczynamy więcej podlewać, a to prosta droga do przelania rośliny. Na szczęście jest prosty sposób, który temu zaradzi. To domowa odżywka do azalii, która sprawdza się w sezonie zimowym.

Rozpuszczam w wodzie i dodaję do azalii. Z wdzięczności roślina obsypuje się kwiatami

W sezonie grzewczym warto nawozić azalię domową odżywką z witaminą C. Rozpuść jedną kapsułkę musującej witaminy C w wodzie i porządnie wymieszaj. Podlewaj azalię taką mieszanką raz w miesiącu. Witamina C rewelacyjnie pobudza wzrost roślin i łagodzi objawy stresu kwiatów, który może być wywołany przesuszeniem oraz przelaniem. Poza tym witamina C poprawia odporność oraz wpływa na procesy fotosyntezy.

