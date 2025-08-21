Bitwa o kurczaka, która rozgrzała Polskę. KFC podsumowuje event “Fight for the Last Bite”!

Do walki o kurczaka stanęło 8 finalistów, wyłonionych w ramach konkursu na Instagramie i TikToku. Stawka była wysoka – 1000 złotych do wykorzystania w restauracjach KFC oraz pojedynek z legendarnym Kenem Lee w wielkim finale. Wydarzenie przyniosło mnóstwo emocji i… niespodzianek.

Nowy mistrz pokonał legendę

Historia rodem z filmu. Szesnastoletni Józef Kwiatkowski z małego miasta Prabuty w województwie pomorskim przyjechał pierwszy raz w życiu do stolicy. Miał jasno określony plan – zwyciężyć turniej „Fight for the Last Bite” i zostać Mistrzem KFC. Z pozoru spokojny i uśmiechnięty, od pierwszego pojedynku zaskakiwał błyskawiczną prędkością, refleksem i opanowaniem godnym zawodowca. Krok po kroku eliminował kolejnych rywali, aż w wielkim finale stanął naprzeciw jednego z najszybszych ludzi świata… i wygrał! Niepokonany dotąd Ken Lee musiał uznać wyższość szesnastoletniego rywala, który pokonał go w rundach aż 3:1! Finał był napięty i pełen emocji, a publiczność przestała mrugać. W decydującym momencie Józef sięgnął po kurczaka z prędkością, która wzbudziła podziw u samego Kena Lee, zgarnął tytuł Mistrza KFC i na zawsze zapisał się w historii!

Zacięta walka ze świetną atmosferą

KFC zorganizowało sportowe widowisko, jakiego jeszcze nie było. Mimo zaciętej rywalizacji nie zabrakło śmiechu i zabawnych momentów. O atmosferę i dobrą energię zadbali prowadzący. Influencerzy Bartek Kubicki (znany z projektów takich jak “Genzie”) i Czarek Jóźwik (prowadzący kanał “Abstrachuje TV”) zrobili z turnieju pełnoprawne show! Były komentarze na żywo, wywiady z zawodnikami i okrzyki zagrzewające do walki. Prowadzący wnikliwie analizowali powtórki w zwolnionym tempie i wchodzili w interakcje z widzami, co tylko podkręcało emocje.

Po skończonym turnieju odbyło się spotkanie z influencerami. Uczestnicy i widzowie turnieju mieli okazję spędzić trochę czasu z prowadzącymi oraz Kenem Lee. Były zdjęcia, rozmowy i wspólne omawianie walk.

Kto pierwszy, ten lepszy!

Zadanie było proste tylko z pozoru – złapać kurczaka szybciej niż przeciwnik. W rzeczywistości rozegrane zostały zacięte potyczki, w których każdy z uczestników wykazał się ponadprzeciętnym refleksem. Mecze odbywały się przy specjalnym stole. Zawodnicy po obu stronach, a na środku kubełek z kawałkiem kurczaka. Na sygnał zawodnicy sięgali po kurczaka i zwyciężał ten, kto jako pierwszy załapał go w trzech rundach.

W kubełku został ostatni kawałek kurczaka... Ten moment zawsze jest pełen emocji, dlatego postanowiliśmy celebrować go w nieoczywisty sposób. Event Fight for the Last Bite był gratką dla wszystkich fanów chrupiącego kurczaka KFC, którzy lubią dobrą zabawę i odrobinę sportowej rywalizacji. Jedni przyszli po kubełek, drudzy, aby spotkać się z influencerami, ale z pewnością każdy uczestnik wydarzenia wyszedł z pozytywnym doświadczeniem i o to właśnie nam chodziło. Ostatni kawałek kurczaka stał się świetną okazją do wspólnej zabawy i dużej dawki śmiechu. Wielkie gratulacje dla wszystkich zawodników, a w szczególności Józefa, naszego nowego mistrza KFC – mówi Anna Latoś, Marketing Manager KFC Polska.

i Autor: KFC/ Materiały prasowe