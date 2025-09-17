W czwartek się zacznie. Castorama rozdaje wrzosy. Nawet 10 sztuk na osobę! Znamy szczegóły akcji kwiaty za elektrograty

„Kwiaty za elektrograty” to akcja, którą Castorama przeprowadza już od 15 lat. Według danych przekazanych przez firmę w tym czasie udało się uzbierać ponad 6 ton odpadów, które trafiły do odpowiednich punktów recyklingu.

Kwiaty za elektrograty w Catoramie 2025. Kiedy i gdzie można dostać wrzosy?

Stary sprzęt RTV/AGD, telefony komórkowe lub baterie nie powinny trafić do zwykłego kosza na śmieci. Trzeba je oddać w odpowiednich punktach, o których piszemy poniżej. Jednak, jeśli nie chcemy szukać, gdzie w naszym mieście znajdują się takie punkty, możemy oddać elektorśmieci w popularnym markecie budowlanym. Od 18 do 20 września we wszystkich sklepach Castoramy w Polsce także Castorama Smart, Castorama Express oraz Brico Depot, można oddać zużyte lub zepsute sprzęty w zamian za wrzosy. Jedna osoba może dostać maksymalnie 10 sztuk sadzonek. Jak informuje firma w zamian za duży sprzęt AGD taki jak pralka, lodówka czy kuchenka – dostaniemy 3 doniczki z kwiatami. Za duży sprzęt elektroniczny (telewizor, monitor), lub elektronarzędzia (wiertarka, szlifierka), otrzymamy 2 wrzosy. Jedną sadzonkę dostaniemy za mały sprzęt AGD (mikser, blender), telefon komórkowy lub baterie (40 sztuk). Z porządkami warto się spieszyć, bo mimo że akcja trwa do 20 września, to w niektórych punktach może skończyć się wcześniej. Castorama informuje, że promocja trwa do wyczerpania zapasów.

Gdzie oddać elektrośmieci?

Elektorśmieci są toksyczne dla środowiska. Zawarte w nich związki bromu, kadm i inne substancje muszą być odpowiednio zutylizowane. Dlatego nie wolno ich wyrzucić do zwykłego pojemnika na śmieci. Elektrośmieć można pozbyć się za darmo, zawożąc je np. do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który znajduje się w każdej gminie. Kupując nową pralkę, starą możemy oddać w tym samym sklepie, podobnie jest lodówką czy odkurzaczem. Bardzo często urzędy miast i gmin organizują akcje zbiórki elektroodpadów. W wielu miejscach są także specjalne pojemniki na zużyte baterie i inne drobne sprzęty.

ZOBACZ TEŻ: Leśniczy zdradza, kiedy sadzić wrzosy. O tym nie zapominaj, a będą długo kwitły w ogrodzie i na balkonie