Chcą zakazać Bożego Narodzenia. Zamiast tego miałoby być "święto zimy"

Chcą zrezygnować z Bożego Narodzenia. Zamiast tego miałoby być "święto zimy"

Całkiem niedawno jedna z uczelni wyższych we Włoszech wystosowała komunikat dotyczący Bożego Narodzenia. "Europejski Instytut Uniwersytecki to międzynarodowa uczelnia, która przyjmuje coraz więcej studentów z całego świata. To prawdziwie międzynarodowe środowisko wymaga polityki integracji różnych kultur" - brzmiał komunikat uniwersytetu, który trafił do włoskich mediów i został ujawniony przez portal Today Times Live. Głos w tej sprawie zabrał nawet sam rektor uczelni. "Dawne święto Boże Narodzenie zostanie przemianowane, by wyeliminować chrześcijańskie odniesienie" - zaproponował Renaud Dehousse. Władze instytutu chcą dostosować się do wymogów "planu równości etnicznej i rasowej". Jednocześnie Europejski Instytut Uniwersytecki zaznaczył, że na razie ten pomysł jest jedynie przedmiotem do rozważenia i nic nie jest przesadzone. Zmiana Bożego Narodzenia na "święto zimy" miałaby obowiązywać w planach organizacyjnych wspólnoty uniwersyteckiej.

Włoski polityk neguje pomysł uniwersytetu

Włoski polityki i szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Antonio Tajani nie pochwala pomysłu władz uczelni. "Jestem zaskoczony decyzją Rektora Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego w Fiesole o zmianie nazwy Bożego Narodzenia. Jesteśmy dumni z tego, że szanujemy nasze chrześcijańskie korzenie, na tym opiera się Europa" - napisał na Twitterze.

Sono sorpreso dalla decisione del Pres. dell’Istituto Univ. Europeo di Fiesole di cambiare nome al Natale.Noi siamo fieri del rispetto delle nostre radici cristiane, l’Europa è basata su questo. Non è un caso che l’🇮🇹 aveva scelto la Badia Fiesolana come sede dell’@EUI_EU.— Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) October 25, 2023