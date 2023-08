i Autor: Shutterstock

Tajemnica śmierci

Co czuje człowiek w chwili śmierci? Mrożące krew w żyłach fakty. "Odczuł obecność swojego nieżyjącego od pięciu lat ojca"

Ci ludzie przeżyli śmierć kliniczną. Kiedy wrócili, opowiedzieli, co czuli i zobaczyli w czasie, kiedy ich serce się zatrzymało. Co się dzieje, gdy człowiek umiera? Osoby, które przeżyły śmierć kliniczną, często opowiadają o unoszeniu się nad własnym ciałem i obserwowaniu go z góry. Pewien mężczyzna poczuł nawet obecność zmarłego przed laty taty.