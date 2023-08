Co dzieje się z tatuażami po śmierci? Grabarz wyjawił prawdę. Niektórzy będą zaskoczeni

Co dzieje się z tatuażami po śmierci?

Wiele osób fascynuje tematyka związana ze śmiercią. Często w sieci pojawiają się pytania, co się dzieje z ciałem człowieka po śmierci lub jak zachowuje się człowiek tuż przed zgonem. Ostatnio w mediach społecznościowych został poruszony jeszcze jeden wątek związany z ciałem zmarłego. Otóż jeden z internautów zadał pytanie, co dzieje się z tatuażami po śmierci. Odpowiedział na nie pan Robert, który jest grabarzem. Grabarz Robert jest popularną postacią na polskim TikToku, gdzie obserwuje go ponad 200 tys. osób. "Czy to jest prawda, że po śmierci, przed pochówkiem, tatuaże znikają?" - zapytał go jeden z obserwatorów. "Słuchaj, no nie jest to prawdą. To jest jakiś fejk, jakaś bzdura wymyślona nie wiadomo przez kogo. Nie, tatuaże nie znikają. Są cały czas takie same jak były i nic się z nimi nie dzieje" - wyjaśnił grabarz, po czym dodał, że w swojej pracy już niejednokrotnie przygotowywał do pogrzebu ludzkie ciało z tatuażami.

Jak zachowuje się ciało człowieka po śmierci?

Po śmierci ludzkie ciało przechodzi powolne przemiany. Najpierw stopniowo zmienia się kolor skóry. Pojawiają się plamy opadowe, a skóra staje się fioletowo-czerwona. Bywa, że zmarli wydają z siebie piski, jęki, a nawet odgłosy przypominające oddychanie. Po śmierci poprawia się wygląd skóry i włosów. Otóż wraz ze zgonem znika napięcie mięśniowe, a w efekcie skóra staje się nieco gładsza. Co więcej, rozluźniają się mięśnie zwieracza i organizm zmarłego uwalnia cały mocz i kał.

