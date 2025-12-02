Podgrzej w garnuszku, wpuść 10 kropli i spryskaj szafki kuchenne. Wytępisz mole z kuchni raz na zawsze. Sposób na mole spożywcze

Mole spożywcze to częsty problem w kuchni, który wymaga natychmiastowej reakcji.

Skutecznie pozbądź się ich, stosując domowy płyn na bazie octu i olejków eterycznych.

Spryskaj szafki, by wytępić mole i zapobiec ich powrotowi.

Mole spożywcze to owady, które pojawiają się najczęściej w kuchni. Samice składają jaja w produktach sypkich, takich jak: ryż czy kasza. I niestety najczęściej przynosimy je do mieszkania wraz z zakupionymi produktami. Szybko roznoszą się po kolejnych produktach w szafkach kuchennych i przez to niezwykle ciężko się ich pozbyć. Jeśli zauważyłaś w swojej kuchni te małe owady, to musisz od razu działać i to kompleksowo. Tylko w ten sposób skutecznie zwalczysz mole spożywcze i zapobiegniesz ich ponownemu pojawieniu się w Twojej kuchni. Jak pozbyć się moli spożywczych? Najpierw należy starannie wysprzątać każdą kuchenną szafkę. Otwarte produkty wyrzuć do kosza, a te, które były nieotwierane, umieść w szczelnie zamykanych pojemnikach. Następnie umyj wnętrza szafek wodą z mydłem. Na koniec przygotuj płyn na mole spożywcze i spryskaj nim szafki kuchenne. Podgrzej w garnuszku ocet i dodaj 10 kropli olejku.

Sposób na zwalczenie moli spożywczych. Domowy płyn

Po umyciu szafek w kuchni warto zastosować dodatkowo domowy płyn na mole spożywcze. Jego zapach skutecznie przepędzi dorosłe osobniki z szafek. Delikatnie podgrzej w garnuszku 200 ml octu i przelej go do butelki z atomizerem. Dodaj 10 kropel olejków eterycznych, np. lawendowego, goździkowego lub miętowego. W spryskiwaczu możesz też umieścić gałązkę tymianku. Takim płynem spryskaj wnętrza szafek w swojej kuchni. Dopiero teraz możesz z powrotem poustawiać w nich żywność. Zarówno olejki eteryczne jak i ocet działają na mole odstraszająco.

Jak zwalczyć mole spożywcze?

Pamiętaj, aby przed umieszczeniem żywności w szafkach zrobić porządek z produktami, które wcześniej w tych szafkach przechowywałaś. Wszystkie produkty spożywcze, które były nieotwierane (te otwarte od razu wyrzuć do kosza), a zatem nie ma ryzyka, że w nich zamieszkały owady, umieść w szczelnie zamykanych pojemnikach. Jeśli nie chcesz, aby mole spożywcze wróciły do Twojej kuchni, pamiętaj, aby do pojemników z sypkimi produktami włożyć 1-2 liści laurowych. Wynika to z faktu, że te trudne do wytępienia owady nie znoszą zapachu liści laurowych, a więc jej obecność będzie je skutecznie wypędzać z jedzenia i szafek kuchennych.