Co jeść zimą , żeby nie chorować

Prezenty last minute na Boże Narodzenie. Z tym rodzice mają największy problem

Dieta, która ma wspierać odporność powinna być przede wszystkim urozmaicona. Duża różnorodność produktów, które zjadamy, zapewnia dostarczenie wielu różnorodnych witamin i minerałów. Im bardziej kolorowa jest nasza dieta, tym lepsza odporność - przekonuje Anna Przebinda, Dietetyk, Dyrektor ds. Produktu w Cateringu Pomelo.

Ważne w diecie wzmacniającej odporność są owoce i warzywa - najlepiej świeże i sezonowe. Warto zadbać o regularne spożywanie:

sezonowych cytrusów i warzyw będących źródłem witaminy C, np. pomarańcze, papryka, brukselka, kapusta, chrzan, natka pietruszki

warzyw i owoców w kolorach: pomarańczowym, żółtym, czerwonym i ciemnozielonym, zawierających beta-karoten. Najwięcej znajduje się go w marchewce, natce pietruszki, dyni, jarmużu, szpinaku

źródeł nienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3, takich jak tłuste ryby morskie, siemię lniane i olej lniany, orzechy włoskie, orzech rzepakowy

produktów bogatych w cynk i selen. Źródłem pierwszego są m.in. podroby, mięso, pestki dyni, sery żółte, fasola, kasza gryczana, migdały, czosnek, sezam, boczniaki. Selenu natomiast dostarczają jajka, pełnoziarniste produkty zbożowe, kakao, wołowina. Powszechnie uważa się za dobre źródło selenu także orzechy brazylijskie, ale jego zawartość w produktach spożywczych może się wahać. Zdecydowanie lepiej zainwestować w regularne spożywanie lokalnie dostępnych jaj i pełnoziarnistego chleba, niż raz na jakiś czas sięgać po egzotyczne orzechy

probiotyków, czyli produktów zawierających żywe kultury bakterii kwasu mlekowego, które wspierają rozwój pożytecznej flory bakteryjnej jelit. Probiotyki można odnaleźć w mlecznych napojach fermentowanych – jogurtach, kefirach oraz kiszonej kapuście i kiszonych ogórkach

Produktami znanymi od pokoleń, które również warto włączyć do diety wzmacniającej odporność są:

miód - z uwagi na cenne witaminy i pierwiastki. Miód wyróżnia się działaniem antybiotycznym, przeciwzapalnym i wykrztuśnym, dlatego stanowi naturalny środek wspierający odporność organizmu

czosnek - właściwości przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe zawdzięcza znajdującej się w jego składzie allicynie, skutecznie niszczącej bakterie i wirusy atakujące organizm

cebula - dodawana do posiłków i w formie skoncentrowanego, domowego syropu. Zawiera źródło witamin z grupy B i witaminy C, ma właściwości przeciwzapalne

sok z malin - zawiera dużo witamin i pozytywnie wpływa na wzmocnienie odporności

Odporność naszego organizmu zależy w dużej mierze od tego, co znajduje się na naszych talerzach. Dlatego tak ważne jest, aby dbać o to, by posiłki były pełnowartościowe, bogate w witaminy i minerały. Zwracając uwagę na regularne spożywanie świeżych, sezonowych owoców i warzyw, produktów bogatych w omega-3 oraz naturalnych probiotyków, możemy znacząco wzmocnić naszą odporność.

Zobacz także: Odważ się sięgnąć gwiazd z kolekcją Dream to Shine od Avon!

W naszym cateringu zmieniamy menu na jesień, by odpowiadać na potrzeby klientów skupiające się na wzmocnieniu odporności. Dążymy do tego, aby każdy posiłek był nie tylko smaczny, ale też pełen wartości odżywczych, które są kluczowe w tych chłodniejszych miesiącach – przypomina Anna Przebinda, Dietetyk, Dyrektor ds. Produktu w Cateringu Pomelo.

Zdrowa dieta to najlepsza inwestycja w zdrowie i samopoczucie, a korzyści z niej płynące będą widoczne nie tylko jesienią, ale przez cały rok.