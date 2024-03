Co oznaczają kolorowe skarpetki? W tym dniu to ważny gest. Załóż skarpetki nie do pary i dołącz do Zespołu Kolorowych Skarpetek

Światowy Dzień Zespołu Downa obchodzony jest pierwszego dnia wiosny – 21 marca. Świętujemy go od 2005 roku, dzięki inicjatywie Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa. Od 2012 roku patronat nad obchodami sprawuje Organizacja Narodów Zjednoczonych.

Co oznaczają kolorowe skarpetki? Dlaczego Światowy Dzień Zespołu Downa jest obchodzony 21 marca?

Światowy Dzień Zespołu Downa — World Down Syndrome Day, to święto, które obchodzone jest na całym świecie z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa. Data - 21 marca — jest nieprzypadkowa. Liczby 3 i 21 symbolizują trzecie, „nadprogramowe” ramię w dwudziestym pierwszym chromosomie, którego obecność stanowi główną przyczynę wady genetycznej. Dla wielu osoby z zespołem Downa to po prostu niepełnosprawni. Jednak dla tych, którzy są z nimi na co dzień, są wyjątkowi. Główną przyczyną zespołu Downa jest wspomniany wyżej, dodatkowy chromosom - „nie do pary”. Chromosomy mają kształt podobny do skarpetek, dlatego stały się symbolem akcji, która ma zachęcić ludzi do rozmowy na temat różnorodności, wyjątkowości, integracji i akceptacji. Aby zmieniać postrzeganie osób z zespołem Downa, sześć lat temu ruszyła kampania edukacyjna #ZespolKolorowychSkarpetek. Przyłączyć się może każdy. Wystarczy 21 marca założyć dwie krzykliwe skarpetki nie do pary, zrobić zdjęcie i zamieścić je w mediach społecznościowych z hashtagiem #ZespolKolorowychSkarpetek. Dzięki temu w gronie swoich znajomych możemy pokazać swoje pozytywne nastawienie. Bo choć z roku na rok coraz więcej osób przyłącza się do akcji, to jako społeczeństwo, wciąż nie wiemy, jak powinniśmy się zachować w kontakcie z tymi wyjątkowymi ludźmi. Według ostatnich badań u 34 proc. Polaków taka sytuacja budzi współczucie, a 18 proc. czuje zakłopotanie. Niestety nie pomagają krzywdzące stereotypy. Aż 79 proc. badanych zetknęło się z obraźliwym użyciem określenia „Ty Downie”. Niemal 9 proc. uważa, że wadą genetyczną można się zarazić. 15 proc. z nas uważa też, że osoby z trisomią 21 nie mogą pracować, 12 proc. że nie mogą uczyć się w szkole i uprawiać sportu, a 10 proc., że nie potrafią korzystać z internetu. Tymczasem w Polsce żyje ponad 60 tys. osób z zespołem Downa — uczą się, pracują, marzą i kochają. Są opóźnieni intelektualnie, ale jak każdy człowiek, mają prawo do szacunku i tolerancji! Są prości w swoich uczuciach, nie boją się o nich mówić. Dzielą się za to tym, co mają w nadmiarze – radością! Szczegóły znajdziesz na stronie internetowej zespolkolorowychskarpetek.pl.

