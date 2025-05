Czas na BADANIE psów i kotów – sprawdź, jak zrobić to bez stresu i taniej

Zalej wodą i po 24 godzinach spryskaj mszyce na pomidorach, a zwalczysz je co do jednej. Ochroni rośliny przed szkodnikami. Domowy oprysk na mszyce na pomidorach

Profilaktyka podstawą dbania o zdrowie naszych pupili

Eksperci Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt podkreślają, jak kluczowe jest regularne badanie profilaktyczne naszych pupili. Raz w roku zalecamy pojawić się ze swoim zwierzakiem na tzw. przegląd, gdzie zaczynając od podstawowej oceny skóry, zębów, oczu i uszu, poprzez pełne badanie, w tym osłuchanie i badanie palpacyjne, a także kontrolne badanie krwi i moczu, możemy wychwycić wczesne zmiany już na bardzo wczesnym etapie. - mówi dr.n.wet. Katarzyna Mróz, członkini zarządu Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt. - Standardowo takie profilaktyczne badania u psów młodych i w średnim wieku zalecamy raz w roku, ale u starszych pacjentów w wielu przypadkach wyraźnie podkreślamy konieczność pojawienia się co 6 mcy z uwagi na wiek i potencjalne choroby.

Niestety nawet mimo zaleceń lekarzy weterynarii, wielu opiekunów nie ma nawyku zabierania swojego pupila na regularne badania.

Regularne badania profilaktyczne są kluczowe zarówno dla ludzi, jak i dla zwierząt. Niestety zgodnie z raportem kampanii społecznej „Wyjdź z neta, idź do weta” prowadzonej pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt – aż 45% opiekunów zwierząt odwiedza lekarza weterynarii zaledwie raz do roku. Dlatego zdecydowaliśmy się dofinansować wizyty profilaktyczne, by wspierać opiekunów w trosce o zdrowie ich pupili. Regularne kontrole mogą poprawić komfort życia zwierzęcia, a w wielu przypadkach znacząco je przedłużyć – mówi Daria Kulińska, dyrektorka ds. korporacyjnych w Royal Canin.

Aby zachęcić opiekunów do cyklicznych wizyt i badań, marka dofinansowuje aż 1000 wizyt ogólnoprofilaktycznych w 100 klinikach partnerskich na terenie całej Polski. Od 20 maja na stronie Royal Canin każdy będzie mógł wygenerować kupon dofinansowujący wizytę ogólnoprofilaktyczną o wartości 50 złotych. Akcja będzie trwała do 22 czerwca, a co tydzień w poniedziałki, dostępna będzie nowa pula 200 kuponów do wygenerowania. Kupon należy wykorzystać do końca sierpnia w jednej z partnerskich klinik, których listę znajdziecie na stronie www.kupony.royalcanin.pl/czasnabadanie. Na zakończenie wizyty na opiekunów będzie czekać miła niespodzianka – prezent dla ich zwierzaka od Royal Canin.

Jak przygotować się do wizyty?

Podobnie jak warto wiedzieć, jak przygotować się do własnych badań profilaktycznych – np. przed którymi trzeba przyjść na czczo! – tak przed weterynaryjnymi badaniami obowiązują określone zasady. Żeby uniknąć zbędnego stresu, Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt radzi, jak przygotować zwierzaka na wizytę.

Ważne jest przyjście ze zwierzakiem na czczo – tak, aby w ramach jednej wizyty była możliwość pełnego badania, w tym pobrania krwi lub ewentualnego badania USG, gdy na przykład okaże się, że znaleziono jakąś małą zmianę lub przy dotyku pojawiła się nasilona bolesność. Najlepiej zachować czas8-10h bez jedzenia, aby mieć pełną wiarygodność wyników badań laboratoryjnych. Dodatkowo też prosimy o przyniesienie próbki moczu lub w uzasadnionych przypadkach też zbiorczej próbki kału, aby panel profilaktyczny objął możliwość spojrzenia na zwierzę w całokształcie - mówi dr Katarzyna Mróz. - Profilaktyczne wizyty kontrolne to możliwość sprawdzenia, czy Wasz pacjent wymaga np. interwencji stomatologicznej albo specjalistycznej konsultacji kardiologicznej lub onkologicznej, czy należy włączyć mu konkretne suplementy lub nawet leki, czy może wystarczy zmiana diety. To czas, kiedy jeśli coś Was niepokoi, możecie przyjść z listą pytań do swojego lekarza weterynarii, który też w oparciu o to dobierze np. bardziej szczegółowe badania.

W trosce o zdrowie naszych zwierząt, pamiętajmy – teraz jest czas na BADANIE ogólnoprofilaktyczne. Już od 20 maja na stronie Royal Canin będzie można wygenerować kupon uprawniający do dofinansowania takiej wizyty w jednej ze 100 klinik w całej Polsce. Link do wygenerowania kuponu: www.kupony.royalcanin.pl/czasnabadanie.