Czas na wyprawkę. Powrót do szkoły 2023

Color Shake

Kolorowa kolekcja dla tych, którzy lubią się wyróżniać. Utrzymane w najmodniejszych, pastelowych barwach sety pozwolą stworzyć niepowtarzalną wyprawkę. Starannie dobrana kolorystyka: odcienie mięty, pudrowego różu, lawendy czy błękitu mogą pozytywnie wpływać na nastrój uczniów, a także zachęcać do kreatywnego myślenia i twórczego podejścia do codziennych szkolnych zadań.

i Autor: materiały prasowe Empik

Hello Dino

Fascynacja dinozaurami trwa od dawna – zarówno wśród dorosłych, jak i dzieci. Fani potężnych stworzeń, które królowały na naszej planecie tysiące lat temu, mogą teraz skompletować całą wyprawkę z tym motywem. Opaski na rękę, breloczki, bidony czy naklejki – dzięki dziecięcej wyobraźni stegozaur, diplodok czy T-Rex będą towarzyszyły uczniom w szkolnej ławce.

i Autor: materiały prasowe Empik

Big Adventure

Dla miłośników dalekich podróży i poznawania egzotycznych zakątków świata powstała kolekcja Big Adventure, która inspiruje do odkrywania tego, co jeszcze nieznane. Artykuły szkolne z motywem podróży, m.in. piórniki, naklejki, zeszyty czy worki na buty pobudzą do marzeń o nowych przygodach.

i Autor: materiały prasowe Empik

Tom&Jerry

Z kolei seria Tom&Jerry spodoba się nie tylko uczniom, ale też ich rodzicom. Potyczki tego znanego duetu – pomysłowego kota i sprytnej myszy – są na ekranach już od ponad 80 lat. Nic więc dziwnego, że bawią zarówno dzieci, jak i dorosłych, którzy oglądają tę bajkę z nutką nostalgii. W kolekcji oprócz typowej wyprawki szkolnej (piórnik, plecak, długopisy czy zakreślacze) znajdują się także termosy, koce czy poduszki.

i Autor: materiały prasowe Empik

We własnym stylu

Empik przygotował dla uczniów nie tylko zupełnie nowe kolekcje własne, lecz także selekcję wysokiej jakości, różnorodnych i wielobarwnych artykułów szkolnych w atrakcyjnych cenach. Szeroki wybór produktów pozwala stworzyć wymarzony zestaw, odzwierciedlający gust dziecka w każdym wieku.

i Autor: materiały prasowe Empik