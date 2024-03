Cztery składniki udanej Wielkanocy – jak wybrać mięso na świąteczną ucztę?

Wrzucam 1 łyżeczkę do wazonu z ciętymi tulipanami. Zastrzyk energii dla kwiatów, dzięki któremu postoją o wiele dłużej. Domowa odżywka do ciętych tulipanów

Jeszcze dwa lata temu niemal 90% Polaków deklarowało udział w wielkanocnym błogosławieniu pokarmów1. Większość z koszyczków zawiera przeważnie powszechnie znany symbol dostatku, czyli wędliny, a najczęściej tradycyjną kiełbasę. Aby wybrać odpowiednie produkty, które nie tylko sprawdzą się przy wielkanocnych tradycjach, ale i idealnie wpasują się w menu na świąteczne spotkania musimy przede wszystkim skorzystać z najprostszego narzędzia, czyli zmysłu wzroku. Przekonaj się, jak w szybki sposób znaleźć na półce sklepowej najlepszy produkt, który zawita na Twoim świątecznym stole, a następnie na dłużej zagości w Twoim jadłospisie.

Zweryfikuj jakość

Nie tylko na wielkanocnym stole, ale i każdego dnia jakość naszych posiłków odgrywa ogromną rolę. Podczas przygotowywania się do uroczystych spotkań nikogo nie dziwi więc, że pierwsze, na co powinniśmy zwracać uwagę to właśnie jakość składników, które wybieramy. W przypadku wyrobów mięsnych kluczowe jest mięso, z którego przyrządzono nasze ulubione przysmaki. W czasie zakupów powinniśmy zwracać uwagę przede wszystkim na produkty, które składają się z jak największej ilości mięsa, jak np. idealne na Wielkanoc Kiełbasa Śląska 100% polskiej szynki oraz Biała Parzona 100% mięsa od Doliny Dobra. Informację tę najczęściej możemy znaleźć z przodu opakowania.

Sprawdź pochodzenie produktu

Konsumenci coraz częściej poszukują produktów o naturalnym składzie stworzonych w 100% z dobrej jakości, polskiego mięsa. Na polskich półkach sklepowych możemy znaleźć mięso z takich krajów jak Dania, Szwecja, a nawet odległe Chiny, dlatego powinniśmy zachować czujność podczas zakupów i dokładnie weryfikować pochodzenie wybieranych przez nas przysmaków. Nie trzeba przecież znać się na mięsie, by wiedzieć, że najświeższe jest to, które jak najszybciej trafia od producenta na talerz konsumenta. Producent marki Dolina Dobra całą swoją produkcję utrzymuje w Polsce, a konkretnie na terenie dwóch województw zachodniopomorskiego i pomorskiego. Dzięki odpowiednim oznaczeniom na przodzie opakowania można z łatwością zidentyfikować pochodzenie produktów.

Po trzecie znajdź Dobry Skład

Po szybkim zapoznaniu się z przodem opakowania, czas na przejście do sedna sprawy, czyli składu produktu zawartego na etykiecie. Przeczytanie składu Kiełbasy Śląskiej 100% polskiej szynki od Doliny Dobra zajmuje zaledwie 4 sekundy2. Dla porównania na składy popularnych, konkurencyjnych kiełbas należy poświęcić nawet do 26 sekund, czyli ponad 6 razy dłużej niż w przypadku składu od Doliny Dobra3. Dodatkowe składniki, którymi wielu producentów konkurencyjnych marek zapełnia swoje składy to sztuczne konserwanty i wzmacniacze, takie jak azotyn sodu występujący również pod nazwą E250 czy difosforany (E450), które producenci często dodają do jedzenia niskiej jakości. Najpopularniejszym, chemicznym wzmacniaczem smaku jest jednak glutaminian sodu (E621), którego szczególnie powinni unikać alergicy. Długi skład produktu powinien nas zaalarmować. Z troski o siebie i swoich najbliższych nie chcemy przecież spożywać przesyconych chemią produktów. Dolina Dobra ma swoim asortymencie zarówno Kiełbasę Śląską 100% polskiej szynki i Białą Parzoną 100% polskiego mięsa, które są przygotowywane jedynie z czterech składników - mięsa, soli, naturalnych przypraw i aromatów. Konsumenci mogą mieć pewność, że nie są skazani na pełne sztucznych dodatków wyroby, a na rynku są dostępne produkty o naprawdę Dobrym Składzie.

Po czwarte spróbuj i przekonaj się sam

Na to, jak smakuje produkt składa się zwykle kilka kwestii, takich jak wysoka jakość, zapewniająca najlepszy smak mięsa oraz dobrze znane wszystkim naturalne przyprawy. Po sprawdzeniu podstawowych kryteriów, takich jak skład, pochodzenie i jakość, należy zaangażować swoje zmysły - smak i węch - aby dokonać ostatecznej oceny. To one powinny przekonać nas, czy dany produkt stanie się naszym ulubionym wyborem.

Dobry Skład na co dzień, a nie tylko od święta

Dolina Dobra, marka naturalnych wyrobów mięsnych najwyższej jakości, z Przechlewa nie tylko dostarcza konsumentom produkty o świetnym, pozbawionym sztucznych dodatków składzie, ale i działa na rzecz edukacji konsumentów. W ubiegłym roku marka wystartowała z pierwszą odsłoną kampanii „Dobry Skład”. Akcja „Dobry Skład” to efekt połączenia wieloletniego doświadczenia producenta w kwestii zrównoważonego rolnictwa „od pola do stołu” z poczuciem odpowiedzialności za dobro konsumentów. W tym roku rusza druga edycja kampanii, która ma na celu zwrócenie uwagi ludzi na to, co tak naprawdę wkładają do koszyków zakupowych – zarówno w przypadku wyrobów mięsnych, jak i pozostałych produktów spożywczych. Dolina Dobra pokazuje konsumentom, jak w łatwy sposób poruszać się po oznaczeniach na etykietach produktowych, by dokonywać najlepszych wyborów zakupowych.

