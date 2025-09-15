Czystość bez wysiłku. Najnowszy iRobot już w sprzedaży

Zupełnie nowy rodzaj mopa

iRobot Roomba Max 705 Combo oferuje moc ssącą 13 000 Pa, która w połączeniu z dwiema gumowymi szczotkami głównymi DualRubber i dwiema szczotkami bocznymi, skutecznie radzi sobie z kurzem, brudem i sierścią zwierząt. Robot został wyposażony w innowacyjny, podgrzewany wałek mopujący PowerSpin™, który obraca się z prędkością 200 obrotów na minutę oraz funkcję SmartScrub, dzięki czemu aktywnie szoruje podłogę, usuwając zaschnięte i trudniejsze plamy. Co więcej, wałek automatycznie się wysuwa, by jeszcze dokładniej sprzątać wzdłuż krawędzi i w narożnikach.

Spokojnie, nie musisz zwijać dywanów!

Nowy robot to świetne rozwiązanie dla wnętrz mieszanych – z podłogami twardymi i dywanami. Specjalna osłona wałka mopującego automatycznie wysuwa się po wykryciu dywanu, chroniąc tekstylne powierzchnie przed wilgocią, zapobiegając ich przypadkowemu zmoczeniu. Dzięki temu użytkownik może zostawić robota bez obaw, że mopowanie zaszkodzi dywanom czy wykładzinom.

Inteligencja i precyzja działania

Nowa Roomba korzysta z systemu LiDAR ClearView™ Pro oraz PrecisionVision™ wykorzystującej sztuczną inteligencję, aby tworzyć dokładne mapy 3D domu i precyzyjnie identyfikować przeszkody – od przewodów, przez buty, po miski z wodą dla zwierząt. Dzięki technologii Dirt Detect™ robot automatycznie koncentruje się na miejscach szczególnie zabrudzonych, wykonując dodatkowe przejazdy tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne.

Stacja AutoWash™ – serce automatyzacji

Nowa stacja AutoWash™ sprawia, że Roomba Max 705 Combo to nie tylko punkt ładowania, ale rozbudowany system, który samodzielnie zajmuje się konserwacją robota. Co oferuje?

Automatyczne opróżnianie pojemnika na brud – użytkownik może zapomnieć o codziennym wyrzucaniu zanieczyszczeń nawet na 75 dni.

Mycie wałka mopującego ciepłą wodą po każdym zakończonym cyklu sprzątania.

Podgrzewanie i suszenie – wałek mopujący jest podgrzewany w trakcie pracy i suszony po jej zakończeniu, co zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych zapachów oraz rozwojowi bakterii.

Dozowanie koncentratu do mopowania StayClean – stacja automatycznie uzupełnia płyn, dbając o odpowiednie nawilżenie wałka (do wyboru trzy poziomy dozowanej ilości).

Funkcja samooczyszczania – stacja dba także o siebie, co minimalizuje konieczność konserwacji przez użytkownika.

Dzięki temu codzienne sprzątanie odbywa się bez udziału domowników, którzy zyskują czas na rzeczy naprawdę ważne.

Wygoda sterowania

Roomba Max 705 Combo współpracuje z nową aplikacją Roomba Home, która pozwala m.in. planować harmonogramy, wybierać pomieszczenia do czyszczenia i regulować moc ssącą (do dyspozycji są cztery poziomy). Funkcja obsługi głosowej sprawia, że wystarczy jedno polecenie wydane Alexie, Siri lub Asystentowi Google, aby rozpocząć działanie.

Dostępność i cena

Najnowszy model pioniera kategorii robotów sprzątających – iRobot Roomba Max 705 Combo, jest już dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych (czarnej i białej) w sklepie internetowym marki irobot.pl w cenie 4499 zł oraz w sieciach handlowych.