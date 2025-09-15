Zaczęło się w poniedziałek w Lidlu. Nowa kolekcja kultowej marki trafiła na sklepowe półki. Wittchen w Lidlu

Już od 15 września Lidl zaskoczy ofertą, wprowadzając do sprzedaży stylowe torebki i buty marki Wittchen w atrakcyjnych cenach.

Damskie torebki Wittchen, dostępne w czterech wzorach za 89,99 zł, łączą funkcjonalność z elegancją, idealne na każdą okazję.

Dla pań przygotowano również lekkie buty Wittchen za 139,99 zł w trzech uniwersalnych kolorach, a dla panów – klasyczne buty za 149,99 zł.

Sprawdź, jak te modne dodatki mogą odmienić Twoją jesienną garderobę, oferując styl i komfort w wyjątkowo niskiej cenie!

Jesień to idealny moment, by odświeżyć garderobę i postawić na dodatki, które łączą styl z funkcjonalnością. Już od poniedziałku, 15 września, na lidlowych półkach znajdziemy torebki damskie Wittchen w supercenie 89,99 zł/szt.! Dzięki regulowanemu paskowi można nosić je na różne sposoby – zarówno klasycznie na ramieniu, jak i wygodnie przez ramię. Wnętrze każdej torebki kryje dwie praktyczne kieszonki, w tym jedną zapinaną na suwak, co ułatwia przechowywanie drobiazgów. Do wyboru są cztery funkcjonalne wzory, które świetnie sprawdzą się w pracy, na spotkaniu z przyjaciółmi czy podczas weekendowych wyjazdów. Miłośniczki wygody i modnych detali docenią buty damskie Wittchen w supercenie 139,99 zł/para, dostępne w trzech uniwersalnych kolorach – szarym, czarnym i białym. Ich lekka konstrukcja zapewnia komfort noszenia przez cały dzień, a minimalistyczny design sprawia, że świetnie pasują zarówno do jeansów, jak i eleganckiej sukienki. Panowie też znajdą coś dla siebie! Sieć przygotowała buty męskie Wittchen w supercenie 149,99 zł/para, które łączą klasyczny styl z nowoczesnym charakterem. Dostępne w odcieniach granatu i szarości, doskonale wpisują się w miejski look, a jednocześnie zapewniają wygodę nawet podczas intensywnego dnia.