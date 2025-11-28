Daj to palmie areca 1 raz w miesiącu. Będzie rosła jak szalona i wypuści nowe liście. Domowy nawóz do palmy areca

Palmy areca to popularne rośliny doniczkowe, które dodają wnętrzom egzotycznego klimatu, ale wymagają odpowiedniej pielęgnacji.

Aby roślina rosła bujnie i wypuszczała nowe pędy, kluczowe jest regularne dostarczanie jej składników odżywczych, szczególnie zimą.

Istnieje prosty, domowy sposób na wzmocnienie palmy, który sprawi, że będzie rosła jak szalona.

Dowiedz się, jak przygotować skuteczny nawóz, który odmieni wygląd Twojej palmy areca!

Podlewam tym palmę areca raz w miesiącu. Rośnie jak szalona i wypuszcza pęd za pędem

Palmy areca w doniczce to jeden z największych trendów ostatnich lat w polskich domach. Sprawiają, że wnętrza nabierają śródziemnomorskiego klimatu i nawet zimą możemy poczuć się jak na rajskiej plaży. Palmy doniczkowe z racji swojego pochodzenia wprost uwielbiają nasłonecznione wnętrza, nie lubią przeciągów i nie wymagają obfitego nawadniania. W związku z tym pielęgnacja palm w doniczce nie jest skomplikowanym zadaniem, jednak jeśli chcesz, aby roślina odbiła i zaczęła wypuszczać kolejne pędy, to pamiętaj o regularnym dostarczeniu jej składników odżywczych. Jest to ważne zwłaszcza w okresie jesieni i zimy, gdy z powodu słabszego nasłonecznienia plama areca może zacząć marnieć. Wówczas warto przygotować domowy nawóz do palmy areca ze skórek bananów. Są one bogate w fosfor i potas, które znakomicie wpływają na wzrost tej egzotycznej rośliny doniczkowej i ją wzmacniają. W efekcie palma będzie rosła jak szalona i wypuści mnóstwo nowych pędów. Jak przygotować nawóz do palm ze skórek banana?

Domowy nawóz do palmy areca. Jak go przygotować?

Taki nawóz do palmy areca ze skórek banana można śmiało podlewać palmę co trzy, czy cztery tygodnie. Jak przygotować tę domowy nawóz do palmy ze skórek bananów? Wystarczy pokroić świeżą skórkę owocu, umieścić ją w litrowym słoiku i zalać gorącą wodą. Po 2 dniach roztwór rozcieńczamy z wodą w proporcji 1:1 i podlewamy nim palmę. Z czasem palma odbije i będzie nas zachwycać swoimi rozłożystymi, zielonymi liśćmi.

Co zrobić, gdy palma areca marnieje?

Bywa tak, że mimo naszych wysiłków palma marnieje, jej liście żółkną lub brązowieją. Co wtedy zrobić, aby uratować naszą roślinę? W pierwszej kolejności wykluczmy oczywiście, że nie zaatakowała jej jakaś choroba lub szkodniki (na przykład ziemiórki). Drugą niezwykle ważną kwestią jest dostarczenie tej egzotycznej roślinie składników odżywczych. W tym przypadku wykorzystajmy nawóz do palm ze skórek banana, który opisałam powyżej. Można również podlewać palmy nieosoloną wodą po ziemniakach.