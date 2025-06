Danone debiutuje w nowej kategorii. Wraca Mały Głód

Goździk brodaty po przekwitnięciu czeka na Twój ruch. Zrób to, a kwiaty zakwitną w kolejnym sezonie

Wysoka podaż białka już nie kojarzy się Polakom jedynie z dietą osób aktywnych fizycznie. Ponad połowa (54%) polskich konsumentów jest zdania, że produkty bogate w proteiny może spożywać każdy, niezależnie od tego, czy trenuje jakiś sport1. Nie bez znaczenia jest także pochodzenie tego składnika, a dla aż 71% respondentów doskonałym źródłem białka są produkty mleczne, w tym popularne jogurty owocowe2. – Danio od lat cieszy się dużą popularnością, a nasze serki są obecne w niemal co drugim polskim gospodarstwie domowym3. Okazywane przez konsumentów zaufanie motywuje nas do nieustannej obserwacji ich potrzeb i oczekiwań. W odpowiedzi na nie zdecydowaliśmy się wejść do nowej kategorii i rozszerzyliśmy nasze portfolio o Danio Skyr, jogurt pitny typu islandzkiego – mówi Olga Dideńko, Brand Manager Danio.

Idealna przekąska na mały głód

Nowy pitny Danio Skyr jest dostępny w czterech popularnych wariantach smakowych: wanilia, truskawka, owoce leśnie, mango-marakuja. Produkt będący źródłem białka i wapnia został zapakowany w poręczne butelki o gramaturze 270 g. Jogurt doskonale sprawdzi się zarówno dla młodszych, jak i tych starszych konsumentów. Wygodne opakowanie umożliwi zaś zabranie go ze sobą do szkoły lub pracy4, jako pożywną*, szybką przekąskę - produkt może być jednorazowo przechowywany poza lodówką do 4 godzin. Jak wynika z badań, ponad 80% konsumentów dobrze oceniło smak produktu (85% smak truskawkowy i 84% smak waniliowy)5.

W kategorii jogurtów wysoka zawartość białka jest istotnym aspektem dla 40% Polaków6. Ważniejsze są tylko naturalność i niska zawartość cukru7. A nowy Danio Skyr w formie pitnej, oprócz wysokiej zawartości protein w jednej butelce, cechuje się beztłuszczowną formułą, stanowiącą bogate źródło wapnia.

Powrót Małego Głoda

Ukłonem w stronę konsumentów jest także obecność na produktach Małego Głoda. Uwielbiany, jednoznacznie kojarzący się z marką bohater, widoczny jest nie tylko na opakowaniach nowych produktów Danio. Gra także pierwsze skrzypce w kampanii promującej wejście Danio Skyr na rynek. Wsparcie marketingowe obejmie działania outdoorowe, komunikację w social mediach i telewizji, a także aktywności w sklepach.