Debiut rudego brand hero kociej linii posiłków Butcher’s!

AKCJA REAKCJA, CZYLI ZMIANY WIZERUNKOWE LINII DELICIOUS DINNERS

Żywienie kotów ma ogromne znaczenie – nie tylko ze względu na ich dość wysublimowane podniebienia wynikające z naturalnych uwarunkowań, ale także patrząc na ich zdrowie oraz dobrostan. Decydując się na posiadanie kota należy zdecydowanie wziąć pod uwagę także ich genetykę. Ważna jest również umiejętność czytania etykiet ze składem produktu, które w przypadku kotów odgrywa kluczową rolę. Okazuje się, że u kocich przyjaciół – w odróżnieniu do psów – występuje zjawisko instynktownej potrzeby zmiany smaku, ale nie zmiany pokarmu. Dlatego marka Butcher’s w swojej linii dla kotów – Delicious Dinners, oferuje szeroką gamę smaków i konsystencji, które zapewniają czworonogom różnorodność opartą o stałą (i ważną dla nich) bazę odżywczą.

W ofercie marki skierowanej do kotów znajdują się dania w różnych formatach, konsystencjach oraz smakach, dlatego każdy właściciel może wybrać coś pysznego dla swojego pupila. Niewielkie puszki z delikatnym musem czy soczyste kawałki mięsa w galaretce pakowane na mniejszy lub większy apetyt w multipacki lub w puszki o pojemności 400 g. Nie można zapomnieć o różnorodności smaków, które kocim pupilom oferuje linia Delicious Dinners. Na sklepowych półkach dostępne są klasyczne karmy z kurczakiem czy wołowiną, ale też posiłki zawierające frykasy, na które koty mają szczególną chrapkę – pstrąg, łosoś a nawet krewetki.

Badania konsumenckie wśród lojalnych klientów a także tych, którzy do tej pory nie byli związani emocjonalnie z marką Butcher’s wykazały potrzebę odświeżenia opakowań. Jest to istotny czynnik w podejmowaniu decyzji zakupowej, poza składem karmy. Wynika to, m.in. z chęci podkreślenia jakości kociego jedzenia opakowaniem, który będzie bardziej podkreślał walory smakowe i odżywcze, zawarte w środku. – Odświeżony design opakowań to wynik badań wśród konsumentów, którzy cenią bardzo wysoką jakość naszych produktów i chcieliby widzieć to samo na opakowaniu. Dlatego pojawią się na nich pojawią zdjęcia jedzenia oraz kot, co pozwali na zawiązanie między nami więzi emocjonalnej – podkreśla Magdalena Sztylkowska.

Nową tożsamość szerokiej gamy produktów Delicious Dinners przeznaczonych dla kotów wzmacnia także element pojawienia się nowego koloru w komunikacji wizualnej. – Pobudzający apetyt i kojarzący się z optymizmem kolor pomarańczowy jest wyróżniającym się spośród innych marek (razem w towarzystwie rudego czworonoga) aspektem, który od teraz będzie wyróżnikiem dla naszych Klientów - dodaje Sztylkowska. – Nasz uroczy brand hero – rudy kot, idealnie reprezentuje różnorodność i smaków i rodzajów jedzenia, które oferujemy kotom. Co więcej – jest naszym bohaterem w obecnie trwajacej kampanii telewizyjnej! – podsumowuje.

LOJALNOŚĆ KOCICH WŁAŚCICIELI

Marka odpowiedzialnie podchodzi do żywienia zwierząt, mając na względzie zadowolenie również ich właścicieli. Rzetelnie nabywanej lojalności konsumentów danej marki można upatrywać, np. w funkcjach, jakie dana firma pełni z perspektywy nabywcy.Dlatego Butcher’s Pet Care postanowił wesprzeć komfort w podejmowaniu decyzji zakupowej swoich klientów, podkreślając:

jakość i transparentność składową posiłków, które oferowane są dla ich milusińskich. Właściciele kotów dokładnie wiedzą, co znajduje się w jedzeniu, które podają swoim kotom;

gwarancję tego, że jedzenie dla kotów marki ma wysoki poziom jakości w porównaniu do innych produktów dla kotów dostępnych na rynku;

nowe opakowania szerokiej gamy posiłków, które po odświeżeniu wizerunku podkreślają ich wysoką jakość.

Odświeżone opakowania trafią do sprzedaży już w lutym i marcu 2024 roku. Kiedy dokładnie? – Wyróżniające nas od innych marek opakowania, spójne z nowym kolorem pojawiającym się w linii Delicious Dinners - pomarańczowym i z naszym kocim, rudym przyjacielem można już zakupić w sklepach. Mowa o puszkach 400 g, które wybierane są zwłaszcza przez tych, którzy posiadają parę kotów w domowym zaciszu. Saszetki będą dostępne w lutym a puszki 85g – w marcu. Na karmy suche – nowość w portfolio Delicious Dinners będziemy musieli poczekać do wakacji​ – podkreśla Magdalena Sztylkowska.