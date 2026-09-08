Dlaczego cebula puszcza pędy? Zwróć uwagę na to, gdzie ją trzymasz

Złe warunki przechowywania mogą prowadzić do przedwczesnego kiełkowania cebuli.

Pojawieniu się pędów sprzyjają głównie ciepło i nadmierna wilgoć w otoczeniu.

Wyrośnięta cebula wcale nie musi od razu trafiać do kosza na śmieci.

Odpowiednie zasady przechowywania pozwolą zachować jej świeżość na wiele tygodni.

Trzymanie cebuli w zbyt ciepłym miejscu to prosta droga do tego, by warzywo szybciej przeszło z fazy spoczynku do aktywnego wzrostu. Podobnie destrukcyjnie działa wysoki poziom wilgotności. Właśnie z tego powodu ciemne, szczelne szafki nie nadają się na magazyn dla większych zapasów. Cebulę należy przechowywać w suchych, dobrze wentylowanych miejscach, z dala od kaloryferów czy kuchenek. Bezwzględnie unikajmy też foliowych siatek, w których skraplająca się woda tylko przyspieszy cały proces.

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Czy skiełkowaną cebulę można jeść?

Wyrastający zielony szczypior to jeszcze nie powód, by od razu wyrzucać całe warzywo. Jeżeli cebula pozostaje twarda i zwarta w dotyku, a do tego ładnie pachnie i nie widać na niej pleśni, śmiało możemy jej użyć podczas gotowania. Co więcej, sam zielony pęd świetnie sprawdzi się jako aromatyczny dodatek do różnych dań, pod warunkiem, że warzywo bazowe jest w idealnym stanie.

Sytuacja zmienia się diametralnie, gdy cebula robi się miękka, pokrywa śluzem, pachnie zgnilizną lub pojawiają się na niej wykwity pleśni. W takim wypadku jedynym rozsądnym wyjściem jest natychmiastowe wyrzucenie zepsutego egzemplarza.

Jak przechowywać cebulę dłużej?

Podstawowa zasada to kupowanie z głową. Nie ma sensu robić potężnych zapasów, jeśli zużywamy cebulę sporadycznie. Ponieważ warzywa te potrzebują stałego dostępu tlenu, najlepiej trzymać je w specjalnych ażurowych koszykach lub materiałowych siatkach o grubych oczkach.

Niezwykle ważna jest też systematyczna kontrola domowych zasobów. Kiedy tylko zauważymy, że jedna z cebul zaczyna mięknąć i się psuć, musimy ją błyskawicznie usunąć. Taki zabieg uchroni pozostałą część zapasów przed szybkim rozprzestrzenieniem się wilgoci i zarodników gnilnych.

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