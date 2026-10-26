Dlaczego dziecko pociera ucho przed snem? Nie zawsze oznacza to infekcję

Samo pocieranie ucha, zwłaszcza u niemowlęcia, często jest nawykiem lub sposobem na uspokojenie

Swędzenie może być spowodowane woskowiną, podrażnieniem po kąpieli albo zmianami skórnymi

Na infekcję ucha mogą wskazywać ból, gorączka, płacz, wyciek z ucha lub to, że dziecko słabiej słyszy

Nie należy wkładać do ucha patyczków, palca ani stosować kropli bez zalecenia lekarza

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Dlaczego dziecko pociera ucho przed snem?

Pocieranie ucha przed snem często nie oznacza bólu ani infekcji. Niemowlęta i małe dzieci poznają swoje ciało, a dotykanie małżowiny usznej może stać się nawykiem podobnym do ssania kciuka, głaskania metki czy trzymania przytulanki. U części dzieci ten ruch pomaga się uspokoić, gdy są zmęczone i wyciszają się przed snem.

Warto patrzeć na całe zachowanie dziecka, a nie tylko na samo ucho. Jeśli maluch zasypia jak zwykle, nie płacze z bólu, nie ma gorączki i w ciągu dnia normalnie reaguje na dźwięki, jednorazowe lub powtarzające się pocieranie ucha zwykle nie powinno niepokoić. U niemowląt takie zachowanie jest szczególnie częste.

Swędzenie ucha, ząbkowanie i katar mogą być przyczyną pocierania ucha

Dziecko może trzeć ucho, gdy swędzi je skóra przy wejściu do ucha. Powodem bywa zalegająca woskowina, resztki szamponu lub mydła po kąpieli, przesuszenie skóry albo zmiany skórne, na przykład wyprysk, nazywany też egzemą. Swędzenie to nie to samo co ból, ale małe dziecko zwykle nie potrafi jeszcze rozróżnić tych odczuć ani ich opisać.

Dyskomfort w okolicy ucha może też pojawiać się podczas ząbkowania, zwłaszcza gdy dziąsła są obrzęknięte i tkliwe. Pocieranie ucha może też towarzyszyć katarowi lub przeziębieniu, które czasem powodują uczucie zatkanego ucha albo rozpierania w jego wnętrzu. Jeśli dziecko zaczęło pocierać ucho po pływaniu lub kąpieli albo swędzenie jest nasilone, warto sprawdzić, czy skóra wokół ucha nie jest zaczerwieniona, łuszcząca się lub bolesna.

Objawy infekcji ucha u dziecka rzadko ograniczają się do jednego gestu

Przy zapaleniu ucha dziecko zwykle ma także inne objawy. Może odczuwać silniejszy ból podczas leżenia, budzić się z płaczem, być bardziej rozdrażnione, odmawiać jedzenia albo słabiej słyszeć. Często pojawia się gorączka, a infekcja ucha środkowego bywa poprzedzona katarem lub inną infekcją dróg oddechowych.

Szczególnej uwagi wymagają wyciek z ucha, pogorszenie słuchu, narastający ból, wysoka gorączka oraz wyraźne osłabienie lub apatia dziecka. U niemowlęcia poniżej 3. miesiąca życia temperatura 38°C lub wyższa wymaga pilnego kontaktu z lekarzem. Zapalenia ucha nie da się pewnie rozpoznać po samym ciągnięciu za ucho. Lekarz musi obejrzeć błonę bębenkową, czyli cienką błonę znajdującą się głęboko w uchu.

Co zrobić, gdy dziecko wieczorem pociera ucho?

Przez najbliższy dzień lub dwa obserwuj, czy dziecko pociera jedno ucho, czy oba, czy robi to tylko przed snem oraz czy odczuwa ból, ma katar lub gorączkę albo słabiej słyszy. Możesz też obejrzeć małżowinę uszną i skórę wokół niej, ale nie zaglądaj głęboko do przewodu słuchowego. Taka obserwacja ułatwia potem rozmowę z pediatrą.

Nie wkładaj do ucha patyczków higienicznych, palca ani innych przedmiotów. Mogą przesunąć woskowinę głębiej, podrażnić skórę i nasilić swędzenie lub ból. Nie stosuj też samodzielnie kropli do ucha, szczególnie jeśli z ucha pojawił się wyciek, dziecko miało uszkodzoną błonę bębenkową albo ma dreny wentylacyjne.

Jeśli poza pocieraniem nie ma niepokojących objawów, zwykle wystarczy spokojna obserwacja. Jeśli dziecko skarży się na ból, często budzi się w nocy, ma gorączkę, z ucha wypływa płyn albo objawy nie słabną w ciągu dwóch lub trzech dni, skontaktuj się z lekarzem. O infekcji zwykle świadczy kilka objawów, nie samo wieczorne dotykanie ucha.

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