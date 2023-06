Dlaczego liście pomidorów i ogórków żółkną? Co z tym zrobić? Wystarczy wprowadzić do warzywnika tę jedną rzecz, a sadzonki staną się silne i zdrowe

Te kwiaty, kwitną całe lato. Które zachwycają aż do jesieni? Te rośliny posadź w czerwcu, a będziesz cieszyć się ich zapachem nawet do paźdzernika

Dlaczego liście na sadzonkach pomidorów i ogórków robią się żółte?

Wysokie temperatury, brak deszczu oraz intensywne słońce mogą sprawić, że sadzonki warzywne w przydomowych ogródkach podupadną. Do tego mogą pojawić się mszyce. Początkujący miłośnicy domowych warzyw często zmagają się także z problemem żółknięcia liści na sadzonkach. Dlaczego tak się dzieje i co może być tego przyczyną? Jeżeli na krzaczkach pomidorów zobaczymy pierwsze, żółte liście to znak, że roślina może chorować. Jak w każdym przypadku lepiej jest zapobiegać niż leczyć. Poniżej dowiesz się, jak hodować sadzonki uprawne, by liście nie żółkły.

Beszamel: Pomidory – dlaczego są takie zdrowe?

Co zrobić, by liście na pomidorach i ogórkach nie żółkły?

Jednym z najczęstszych błędów jest nadmierne podlewania. Zbyt duża ilość wody nie będzie dobra dla sadzonek. Pamiętaj także, by warzywa podlewać albo bardzo wcześnie rano albo wieczorem. Intensywne słonce może popalić świeżo podlane rośliny. Jeżeli w sezonie zauważasz, że liście sadzonek zmieniają kolor to koniecznie zainwestuj w nawóz z azotem. Jego obecność jest niezbędna do prawidłowego wzrostu Twojej sadzonki.